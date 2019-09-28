Зеленский создал Фонд в поддержку образования, науки и спорта: деньги будет искать правительство

Владимир Зеленский основал Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Соответствующий указ 718/2019 от 28 сентября разместили на сайте официального интернет-представительства президента.

Собственно, президент Зеленский внес изменения в указ Порошенко от 6 ноября 2018 года "О Фонде Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".

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Глава государства учредил Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Цель его работы:

► Поддержка обучения молодежи (магистров, докторов философии и докторов наук) в отечественных и зарубежных ведущих заведениях.

► Обеспечение стажировки молодежи в ведущих зарубежных учреждениях высшего образования и научных учреждениях.

► Помощь в участии молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях.

► Привлечение иностранных ученых и известных общественных деятелей для участия в научно-педагогической и научной работе в Украине.

► Поощрение молодежи за достижения в образовательной, научной и спортивной деятельности.

► Реализация проектов в сферах образования, науки и спорта.

Важно, что обеспечить деньги на финансирование фонда должен Кабинет Министров Украины.

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