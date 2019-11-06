Зеленский создал совет по вопросам защиты журналистов: чем она будет заниматься

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Создание совета имеет целью обеспечить соблюдение права на свободу слова, налаживание эффективного взаимодействия государственных органов и СМИ относительно препятствования законной журналистской деятельности.

Соответствующий указ №808/2019 опубликован Офисом Президента Украины. Интересно: Глава НСЖУ осудил Портнова за угрозы журналистам, Портнов традиционно все "видел НХ" Состав нового журналистского совета Миськый Вадим – общественный деятель, секретарь Рады;

Бурмагин Александр – юрист;

Влащенко Наталья – журналист, продюсер;

Городецкая Ирина – юрист;

Гуменюк Наталья – журналист;

Дуцик Диана – общественный деятель;

Елизаров Павел – продюсер;

Кречетов Максим – журналист;

Лебедева Татьяна – общественный деятель;

Остапа Светлана – журналист, редактор;

Пысанко Людмила – редактор;

Попова Татьяна – общественный деятель;

Томиленко Сергей – общественный деятель, журналист;

Шевченко Тарас – юрист, общественный деятель;

Штурхецкий Сергей – общественный деятель. Чем будет заниматься совет по вопросам свободы слова Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Основными его задачами является формирование предложений о защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов. Основные задачи совета по вопросам свободы слова: анализ законодательства в информационной сфере и разработка предложений по его совершенствованию;

мониторинг состояния обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдение журналистских стандартов, внесение предложений по усилению гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;

разработка мероприятий по конструктивному взаимодействию государственных органов, институтов гражданского общества, средств массовой информации по вопросам свободы слова и обеспечению гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;

мониторинг информационного пространства, формирование предложений по решению актуальных вопросов защиты информационной безопасности Украины;

рассмотрение и внесение предложений по другим вопросам, которые касаются свободы слова и защиты журналистов.