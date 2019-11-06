Зеленский создал совет по вопросам защиты журналистов: чем она будет заниматься
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Создание совета имеет целью обеспечить соблюдение права на свободу слова, налаживание эффективного взаимодействия государственных органов и СМИ относительно препятствования законной журналистской деятельности.
Соответствующий указ №808/2019 опубликован Офисом Президента Украины.
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Состав нового журналистского совета
- Миськый Вадим – общественный деятель, секретарь Рады;
- Бурмагин Александр – юрист;
- Влащенко Наталья – журналист, продюсер;
- Городецкая Ирина – юрист;
- Гуменюк Наталья – журналист;
- Дуцик Диана – общественный деятель;
- Елизаров Павел – продюсер;
- Кречетов Максим – журналист;
- Лебедева Татьяна – общественный деятель;
- Остапа Светлана – журналист, редактор;
- Пысанко Людмила – редактор;
- Попова Татьяна – общественный деятель;
- Томиленко Сергей – общественный деятель, журналист;
- Шевченко Тарас – юрист, общественный деятель;
- Штурхецкий Сергей – общественный деятель.
Чем будет заниматься совет по вопросам свободы слова
Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Основными его задачами является формирование предложений о защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.
Основные задачи совета по вопросам свободы слова:
- анализ законодательства в информационной сфере и разработка предложений по его совершенствованию;
- мониторинг состояния обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдение журналистских стандартов, внесение предложений по усилению гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;
- разработка мероприятий по конструктивному взаимодействию государственных органов, институтов гражданского общества, средств массовой информации по вопросам свободы слова и обеспечению гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;
- мониторинг информационного пространства, формирование предложений по решению актуальных вопросов защиты информационной безопасности Украины;
- рассмотрение и внесение предложений по другим вопросам, которые касаются свободы слова и защиты журналистов.