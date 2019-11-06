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      Зеленский создал совет по вопросам защиты журналистов: чем она будет заниматься

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      Зеленский определил состав комиссии, которая будет заниматься защитой журналистов
      Зеленский определил состав комиссии, которая будет заниматься защитой журналистов / do.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Создание совета имеет целью обеспечить соблюдение права на свободу слова, налаживание эффективного взаимодействия государственных органов и СМИ относительно препятствования законной журналистской деятельности.

      Соответствующий указ №808/2019 опубликован Офисом Президента Украины.

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      Состав нового журналистского совета

      • Миськый Вадим – общественный деятель, секретарь Рады;
      • Бурмагин Александр – юрист;
      • Влащенко Наталья – журналист, продюсер;
      • Городецкая Ирина – юрист;
      • Гуменюк Наталья – журналист;
      • Дуцик Диана – общественный деятель;
      • Елизаров Павел – продюсер;
      • Кречетов Максим – журналист;
      • Лебедева Татьяна – общественный деятель;
      • Остапа Светлана – журналист, редактор;
      • Пысанко Людмила – редактор;
      • Попова Татьяна – общественный деятель;
      • Томиленко Сергей – общественный деятель, журналист;
      • Шевченко Тарас – юрист, общественный деятель;
      • Штурхецкий Сергей – общественный деятель.

      Чем будет заниматься совет по вопросам свободы слова

      Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Основными его задачами является формирование предложений о защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

      Основные задачи совета по вопросам свободы слова:

      • анализ законодательства в информационной сфере и разработка предложений по его совершенствованию;
      • мониторинг состояния обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдение журналистских стандартов, внесение предложений по усилению гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;
      • разработка мероприятий по конструктивному взаимодействию государственных органов, институтов гражданского общества, средств массовой информации по вопросам свободы слова и обеспечению гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;
      • мониторинг информационного пространства, формирование предложений по решению актуальных вопросов защиты информационной безопасности Украины;
      • рассмотрение и внесение предложений по другим вопросам, которые касаются свободы слова и защиты журналистов.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Журналисты Президент Украины Владимир Зеленский Офіс Президента
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