Зеленский сравнил "Слугу народа" с кораблем в шторм, а оппозицию – с акулами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде есть много недоброжелателей, которые хотят потопить корабль монобильшинства "Слуги народа". Впрочем подчеркнул президент, пока все вокруг хотят, чтобы этот корабль утонул, его дальнейший путь будет зависеть от каждого из "слуг".

С самого начала была предоставлена ​​возможность, чтобы этот корабль был крепким для каждого члена команды. Его задача – просто идти вперед. Об этом Владимир Зеленский рассказал в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

Важно Зеленский выступил на "Свободе слова": главные тезисы

Я предоставил им возможность. Если они хотят идти вперед, они пойдут, даже когда будет шторм. Все зависит от них самих. И в этом океане, в Верховной Раде, очень много акул,

– заявил президент.

По его словам, очень много таких "акул" плавают и хотят договориться с командой монобольшинства. Президент же лично заверил, что с ним ни одна акула не сможет договориться.

О причинах такого желания потопить корабль "Слуги народа" Владимир Зеленский заявил, что все из-за способности этой команды очень быстро изменять страну.

"Корабль" и "акулы": что, вероятно, имел в виду президент

Вполне вероятно, что Владимир Зеленский подразумевает скандалы, с которыми пропрезидентская команда сталкивается в Верховной Раде. За более чем полгода таких было немало, но не все из них касались политических вопросов.

Кроме того, в средствах массовой информации и кругах политических экспертов часто говорят о "разношерстности" депутатов от "Слуги народа". Мол, фракция условно разделена на несколько групп по разным сферам влияния.

По поводу акул – в украинском политикуме уже сложилась такая определенная традиция, когда оппозиционные политические силы зарабатывают себе электоральные баллы прежде всего на критике власти. Для этого чаще всего используют именно такие скандалы во властных командах.