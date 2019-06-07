Зеленский среагировал на артобстрел: на такие действия наша армия будет отвечать со всей мощью

Артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых Украина понесла потери, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 7 июня в районе Новолуганского пророссийские устроили артиллерийских обстрел по позициям украинских военных. В результате нападения погибли 2 украинских бойцов, еще 8 получили ранения. В штабе Операции Объединенных сил заметили, что на обстрелы боевиков украинские подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Информацию о том, что украинские бойцы ответили на обстрелы оккупантов, 24 каналу подтвердил в комментарии представитель пресс-службы штаба ООС.

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"Вопиющее нарушение минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – сказал Зеленский.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией", – подчеркнул президент.

Заметим, что 6 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях относительно "режима тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Эти предложения ТКГ должна разработать до 19 июня, а в этот день на заседании утвердить их.

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Предложение Кучмы подверглось сильной критике со стороны украинских политиков, военных и части общества. Так, парламентская фракция "Народный фронт" даже призвала Зеленского созвать заседание СНБО, чтобы обсудить вопросы восстановления территориальной целостности Украины на украинских условиях.