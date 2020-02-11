Зеленский: Стартап "ямочный ремонт" должен уйти в прошлое

Украина должна отказаться от ямочного ремонта дорог. И проводить только капитальные ремонты с гарантией. Ведь дороги должны строиться "один раз на долгие годы".

О новом подходе к строительству и ремонту дорог заявил президент Владимир Зеленский на стратегической встрече, посвященной дорогам.

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Долгие годы в нашей стране существовал так называемый очень успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно именьице. Этот стартап называется ямочный ремонт,

– заявил Зеленский.

По его словам, такая практика должна остаться в прошлом. "Мы также ожидаем, что весной вместе со снегом не сойдет асфальт, на все работы должна быть гарантия и ответственность подрядчика", – добавил президент. Он отметил, что дороги должны строиться "один раз на долгие годы".

Президент также призвал усилить габаритно-весовой контроль. Это нужно для того, чтобы перегруженные фуры, которые оставляют за собой "пути", исчезли из украинских дорог.

Зеленский напомнил, что в этом году планируют обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения.

Основное о ремонте и строительстве дорог в Украине в 2020 году

Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году. Всего на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.

Премьер-министр Гончарук анонсировал, что в первую очередь будут ремонтировать такие дороги:

М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу)

Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье;

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев

Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог)

Н-03 Житомир – Черновцы.



Перечень дорог Украины, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала