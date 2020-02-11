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      Зеленский: Стартап "ямочный ремонт" должен уйти в прошлое

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      Зеленский рассказал, что ямочный ремонт должен остаться в прошлом / racurs.ua

      Украина должна отказаться от ямочного ремонта дорог. И проводить только капитальные ремонты с гарантией. Ведь дороги должны строиться "один раз на долгие годы".

      О новом подходе к строительству и ремонту дорог заявил президент Владимир Зеленский на стратегической встрече, посвященной дорогам.

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      Долгие годы в нашей стране существовал так называемый очень успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно именьице. Этот стартап называется ямочный ремонт,
      – заявил Зеленский.

      По его словам, такая практика должна остаться в прошлом. "Мы также ожидаем, что весной вместе со снегом не сойдет асфальт, на все работы должна быть гарантия и ответственность подрядчика", – добавил президент. Он отметил, что дороги должны строиться "один раз на долгие годы".

      Президент также призвал усилить габаритно-весовой контроль. Это нужно для того, чтобы перегруженные фуры, которые оставляют за собой "пути", исчезли из украинских дорог.

      Зеленский напомнил, что в этом году планируют обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения.

      Основное о ремонте и строительстве дорог в Украине в 2020 году

      Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году. Всего на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.

      Премьер-министр Гончарук анонсировал, что в первую очередь будут ремонтировать такие дороги:

      • М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу)
      • Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье;
      • Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев
      • Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог)
      • Н-03 Житомир – Черновцы.

      дороги
      Перечень дорог Украины, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Транспорт Строительство Дороги
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