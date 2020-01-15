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      "Зеленский строил портал и умирает в стене": спасателей в Беларуси озадачили звонком

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      Жительница Беларуси уверяла, что Зеленский строил в ее городе порталы / Коллаж 24 канала

      На горячий номер спасателей в Беларуси позвонила женщина из города Вилейка. Она просила их как можно скорее приехать и спасти украинского президента Владимира Зеленского.

      По ее словам, Зеленский "строил портал, но залез в стену и не может вылезти, умирает". Соответствующую запись разговора на своем ютюб-канале обнародовал белорусский блогер Nexta.

      Действительно ли спасателям Беларуси поступил такой звонок – точно не известно, однако в соцсетях уже высмеяли странное сообщение женщины.

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      Добрый вечер! Срочный вызов! Короче, здесь портал строили, Зеленский, президент Украины, залез и не может вылезти, он уже умирает. Я была с ним на связи, но связь пропала. Разрушьте эту стену, вытяните, может ему еще реанимация поможет,
      – кричала в трубку женщина.

      Она подчеркивала, что не пьяная, просила приехать как можно скорее и повторяла: "Это же президент Украины! Вы приезжайте, я вам все объясню".

      Несколько спасателей выслушали историю женщины, кто-то над ней откровенно шутил: "Ира, сколько времени ты не пьешь? Смотри, потому что поедешь в Новинки (в центр психического здоровья – 24 канал). Поедешь-поедешь, вместе с Зеленским".

      В сети тоже высмеяли странный телефонный звонок.

      "Посмотрите, как развилась Украина при Зеленском. Уже научились порталы строить", "Нет, чтобы помочь президенту, они издеваются, нелюди!", "Да, я не понял: его спасли?", "Слуга народа" – новый сезон", "Вечерний портал", – шутят люди в сети.

      Телефонный звонок белорусским спасателям: аудио

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Курьезные новости Новости Беларуси
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