Зеленский и Гончарук говорили на Банковой из-за слухов о смене премьера, – СМИ

Владимир Зеленский встречался в Офисе Президента с Алексеем Гончаруком на фоне слухов о возможной смене премьер-министра. Одновременно в "слуге народа "предложили еще один вариант для усиления Кабмина.

Встреча состоялась в среду, 26 февраля, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Так, Гончарук якобы прямо спросил главу государства о том, действительно ли ему пора готовиться к отставке. Вместе с тем, Зеленский заверил, что они работают "в рамках предыдущих договоренностей".

В то же время источники в партии "Слуга народа" уверяют, что люди в Офисе Президента возвращаются к старой концепции и выступают за усиление Гончарука вице-премьером.

В ОПУ обсуждают кандидатуру на вице-премьера по промышленности – нашего Сашу Завитневича (Александр Завитневич – нардеп от "Слуги народа"). Даю 80% вероятности, что он и будет вице,

– цитирует издание слова собеседника.

Почему снова говорят об отставке Гончарука

В ряде СМИ появилась информация о том, что президент рассматривает кандидатуры на должность нового главы правительства. Среди них основная – Сергей Тигипко, который подпадает под люстрацию. По данным источников, вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, его могут реализовать в ближайшее время.

Другой вероятный кандидат – вице-премьер времен Януковича Валерий Хорошковский. В этом контексте часто упоминают еще министра МВД Арсена Авакова, директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. Эксперты говорят, что все эти лица могут быть просто специальным "вбросом", чтобы проверить, как на эти фамилии реагирует общество.

Сам Гончарук также прокомментировал слухи. Премьер отметил, что такая информация в СМИ появляется уже не первый раз, и он к ней привык. В то же время он не исключил, что Кабмин ждет усиление советниками "или людьми на определенных должностях".