19:39
24 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Зеленский там актер, – канал "1+1" объяснил трансляцию шоу с кандидатом в "день тишины"

      159 Читати новину українською
      Канал "1+1" будет транслировать шоу Зеленского в "день тишины"
      Канал "1+1" будет транслировать шоу Зеленского в "день тишины" / Фото из открытых источников

      В "день тишины" перед выборами президента Украины 30 марта, телеканал "1+1" покажет много программ студии "Квартал 95" с участием кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

      Так, 30 марта на телеканале, принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому, в эфир выйдут такие проекты с участием Зеленского: "Вечерний Квартал", "Рассмеши комика. Дети", "ЧистоNews".

      Читайте также: Сможет ли Зеленский исполнять обязанности президента: мнения экспертов

      Кроме того, вечером на канале покажут документальный фильм "Рейган", который озвучивает Зеленский. Лента рассказывает о жизненном пути сорокового президента США Рональда Рейгана. Он смог стать одним из самых влиятельных людей в мире. Рейган сменил карьеру актера на политическую, где сумел достичь больших успехов, и сделал свою страну еще сильнее.

      Телепрограмма "1+1" на 30 марта – "день тишины"

      Медиагруппа "1+1" уверяет, что намерения показывать 30 марта проекты "Студии Квартал 95" не связаны с политикой, и трансляция Зеленского в "день тишины" не является нарушением законодательства.

      "Студия Квартал 95" является долгосрочным партнером телеканала, с которым был заключен договор на несколько лет о производстве продуктов на заказ "1+1". Средняя продолжительность эфирного времени существенно не менялась. Кроме того, среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта, "Утро" и "Чистоньюз" – без участия кандидата в президенты, а выпуск "Вечернего Квартала" архивный, и Владимир Зеленский там выступает актером, а не кандидатом", – заявили в "1+1".

      Почему возник скандал из-за транслюции проектов с Зеленским в "день тишины"?
      Согласно части 2 статьи 57 закона "О выборах президента Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов. Таким образом в день накануне выборов украинское законодательство запрещает любую агитацию за кандидата в президенты в СМИ. Политическая реклама не может появляться в виде выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений, а также во время проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий. За нарушение этой нормы установлена ​​санкция – предупреждение.

      blog_ava
      Пять лет спустя: как изменилась жизнь курсантов-нахимовцев, которые остались верными Украине
      сегодня
      1179
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Выборы Президента 2019 Медиа
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Воспоминания о погибших на фронте, "смертный приговор" заключенному Грибу – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Воспоминания о погибших на фронте, "смертный приговор" заключенному Грибу – топ-5 видео недели
      9
      Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      сегодня , 19:00 Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      Центр UA 2430
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      сегодня , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 383
      Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      сегодня , 08:40 Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      Світові Медіа 4784
      Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      23 марта , 19:00 Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      Сергій Лещенко 2510
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Иньеста, Озил, Маскерано и еще 7 звезд, которые завершили выступления за сборные в 2018 году
       8 сентября 2018 , 14:46
      Еще на одной улице Киева стало невозможно парковаться
       22 марта , 14:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук