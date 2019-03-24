Зеленский там актер, – канал "1+1" объяснил трансляцию шоу с кандидатом в "день тишины"

В "день тишины" перед выборами президента Украины 30 марта, телеканал "1+1" покажет много программ студии "Квартал 95" с участием кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

Так, 30 марта на телеканале, принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому, в эфир выйдут такие проекты с участием Зеленского: "Вечерний Квартал", "Рассмеши комика. Дети", "ЧистоNews".

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Кроме того, вечером на канале покажут документальный фильм "Рейган", который озвучивает Зеленский. Лента рассказывает о жизненном пути сорокового президента США Рональда Рейгана. Он смог стать одним из самых влиятельных людей в мире. Рейган сменил карьеру актера на политическую, где сумел достичь больших успехов, и сделал свою страну еще сильнее.

Телепрограмма "1+1" на 30 марта – "день тишины"

Медиагруппа "1+1" уверяет, что намерения показывать 30 марта проекты "Студии Квартал 95" не связаны с политикой, и трансляция Зеленского в "день тишины" не является нарушением законодательства.

"Студия Квартал 95" является долгосрочным партнером телеканала, с которым был заключен договор на несколько лет о производстве продуктов на заказ "1+1". Средняя продолжительность эфирного времени существенно не менялась. Кроме того, среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта, "Утро" и "Чистоньюз" – без участия кандидата в президенты, а выпуск "Вечернего Квартала" архивный, и Владимир Зеленский там выступает актером, а не кандидатом", – заявили в "1+1".

Почему возник скандал из-за транслюции проектов с Зеленским в "день тишины"?

Согласно части 2 статьи 57 закона "О выборах президента Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов. Таким образом в день накануне выборов украинское законодательство запрещает любую агитацию за кандидата в президенты в СМИ. Политическая реклама не может появляться в виде выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений, а также во время проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий. За нарушение этой нормы установлена ​​санкция – предупреждение.