Зеленский: Трамп не требовал от меня расследования по Байдену в обмен на встречу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация Белого дома не выдвигала условия для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Зеленский в интервью японскому информагентству Kyodo подчеркнул, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать такие расследования.

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На меня не давили, и никакие предварительные условия выдвинуты не были,

– сказал Зеленский.

Отметим, что генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ имеет примерно 15 дел, которые в той или иной степени относятся к компании Burisma. Среди них есть и эпизод, где фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена – Гантер. Однако, по словам Рябошапки, никакого давления на ГПУ относительно этих дел или любых других дел – нет.

Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.

Что известно о скандале с Трампом и Зеленским?Во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.