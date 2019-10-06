14:19
6 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ

      Зеленский: Трамп не требовал от меня расследования по Байдену в обмен на встречу

      33 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Андрей Гудзенко / LIGA.net

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация Белого дома не выдвигала условия для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

      Зеленский в интервью японскому информагентству Kyodo подчеркнул, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать такие расследования.

       Актуально: Скандальный разговор Зеленского и Трампа: появился еще один важный свидетель

      На меня не давили, и никакие предварительные условия выдвинуты не были,
      – сказал Зеленский.

      Отметим, что генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ имеет примерно 15 дел, которые в той или иной степени относятся к компании Burisma. Среди них есть и эпизод, где фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена – Гантер. Однако, по словам Рябошапки, никакого давления на ГПУ относительно этих дел или любых других дел – нет.

      Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.

      Что известно о скандале с Трампом и Зеленским?Во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      blog_ava
      Замершая беременность: причины и как распознать
      сегодня
      6305
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка ГПУ Дональд Трамп Джозеф Байден Владимир Зеленский Телефонный разговор Зеленского и Трампа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Земельная реформа и крепостничество: что общего, или исторические аллюзии
      сегодня , 12:00 Земельная реформа и крепостничество: что общего, или исторические аллюзии
      Сергій Фурса 78
      В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      сегодня , 08:40 В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      Все про екологію 1594
      Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей
      сегодня , 06:56 Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей
      1339
      Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      5 октября , 22:00 Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      Злой Одессит 1800
      Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      5 октября , 20:00 Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      Антон Голобородько 439
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук