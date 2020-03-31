Зеленский уйдет, а Коломойский будет всегда: депутатам угрожали из-за закона о банках

Накануне голосования в Верховной Раде за "антиколомойский" закон, который является одним из главных условий МВФ, десятки депутатов от "Слуги народа" получили смс-сообщения с угрозами.

Сообщение получили около 100 депутатов, сообщил ряд народных избранников "Громадському".

Обратите внимание Дубинский был у Коломойского перед подачей антиколомойского закона

Нардепты не обратились в полицию из-за этого факта, поскольку правоохранители "и так перегружены".

Так выглядело смс-сообщение с угрозами:

"Привет, Слуга народа. Хочу дать тебе совет. Я тебе не советую голосовать за закон, который запрещает возвращение банков. Если у тебя есть немного мозгов, то ты уже понимаешь, что Зеленский клоун, и его никто не боится уже. Власти нет.

А если ты проголосуешь за этот закон, ты станешь на всю жизнь врагом Коломойского. Власти меняются, а Коломойский будет всегда, запомните это. Вас будет Коломойский догонять всю жизнь. Он Вам жизни не даст. Зеленский пару лет и уйдет, а Вам жить в этой стране".

Заметим, что за "антиколомойский" закон проголосовали 267 народных избранников.

Что известно про "антиколомойский" закон? Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.



Закон предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.



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