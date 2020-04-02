Украина вскоре подпишет с МВФ программу расширенного финансирования, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ближайшие недели Украина и МВФ подпишут меморандум о программе расширенного финансирования.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает пресс-служба украинского президента.

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Во время этого разговора стороны отдельно обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами.

Мы находимся в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами относительно финансирования в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики,

– отметил Зеленский.

Какие события предшествовали этому заявлению

В начале марта премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украине осталось выполнить еще два требования МВФ, чтобы получить транш.

Речь шла о:

земельной реформе;

банковском законе (о невозможности возврата банков экс-владельцам).

Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла так называемый "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.

После этого Шмыгаль выразил убеждение, что Украина в ближайшее время может получить первый транш МВФ.

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