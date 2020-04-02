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      Украина вскоре подпишет с МВФ программу расширенного финансирования, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ближайшие недели Украина и МВФ подпишут меморандум о программе расширенного финансирования.

      Об этом он заявил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает пресс-служба украинского президента.

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      Во время этого разговора стороны отдельно обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами.

      Мы находимся в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами относительно финансирования в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики,
      – отметил Зеленский.

      Какие события предшествовали этому заявлению

      В начале марта премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украине осталось выполнить еще два требования МВФ, чтобы получить транш.

      Речь шла о:

      • земельной реформе;
      • банковском законе (о невозможности возврата банков экс-владельцам).

      Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла так называемый "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.

      После этого Шмыгаль выразил убеждение, что Украина в ближайшее время может получить первый транш МВФ.

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      Что известно о переговорах Украины и МВФ: главное

      • 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиардов долларов на три года.
      • Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года. Но окончательное согласование – за Советом директоров МВФ. Также оно будет зависеть от выполнения со стороны Украины ряда неотложных действий.
      • Ожидали, что МВФ окончательно согласует эту программу в феврале 2020 года, но процесс затянулся.
      • Недавно Bloomberg сообщал, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются, в частности, из-за отставки правительства Алексея Гончарука.
      • 11 декабря правительство зарегистрировал так называемый "антиколомойский" законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам.
      • Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но, как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.
      • Уже бывшая министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что у Украины есть шанс выпуститься из программы МВФ с 2023-го года.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Транш МВФ МВФ Президент Украины
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