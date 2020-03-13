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      Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета: список

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      Президент Украины Владимир Зеленский внес некоторые изменения в положение о Национальном инвестиционном совете. Также он своим указом утвердил его состав.

      Как говорится на сайте украинского президента, согласно указу, в состав Национального инвестиционного совета вошли:

      • глава Верховной рады Дмитрий Разумков,
      • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
      • руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
      • министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий,
      • министр юстиции Денис Малюська,
      • министр финансов Игорь Уманский,
      • глава Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию),
      • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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      В то же время в состав совета входят:

      • президент Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев,
      • глава правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) Ахмет Акча,
      • генеральный директор компании Unilever NV (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Алан Джоуп,
      • глава правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Лакшми Нивас Миттал,
      • глава совета директоров Marubeni Corporation (Япония) Фумия Кокубу,
      • глава правления компании Metro AG (Германия) Олаф Кох,
      • генеральный директор компании Engie SA (Франция) Изабель Кочер,
      • глава правления компании Louis Dreyfus Holding Б. V. (Нидерланды) Маргарита Луи-Дрейфус,
      • старший вице-президент, президент и главный исполнительный директор компании General Electric (США) Жером Пекресс,
      • глава правления и генеральный директор группы компаний DP World (Объединенные Арабские Эмираты) Султан Ахмед Бин Сулайем,
      • президент и генеральный директор компании POSCO Intemational Corp (Южная Корея) Ким Янг-Саш.

      Что такое Национальный инвестиционный совет Украины

      Это консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Его деятельность регулирует указ украинского президента с 2016 года и соответствующее положение.

      Основные задачи Национального инвестиционного совета

      – Разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины, учитывая лучшие международные практики.

      – Содействие формированию основных направлений государственной политики по улучшению инвестиционного климата в Украине.

      – Наработка предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики Украины.

      – Изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.

      – Анализ и обобщение проблем, которые препятствуют инвестированию в экономику Украины, подготовка предложений относительно путей их решения, в частности, относительно мер по содействию защите прав инвесторов

      – Участие в разработке проектов законодательных актов по вопросам инвестиционной деятельности.

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      К слову, недавно в Нацбанке заявляли, что паника на мировых финансовых рынках снизила спрос на государственные облигации. В то же время госрегулятор заверил, что инвесторы не спешат выводить свои средства из Украины.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Инвестиции Президент Украины Владимир Зеленский
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