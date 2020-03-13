Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета: список
Президент Украины Владимир Зеленский внес некоторые изменения в положение о Национальном инвестиционном совете. Также он своим указом утвердил его состав.
Как говорится на сайте украинского президента, согласно указу, в состав Национального инвестиционного совета вошли:
- глава Верховной рады Дмитрий Разумков,
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
- министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий,
- министр юстиции Денис Малюська,
- министр финансов Игорь Уманский,
- глава Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию),
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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В то же время в состав совета входят:
- президент Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев,
- глава правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) Ахмет Акча,
- генеральный директор компании Unilever NV (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Алан Джоуп,
- глава правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Лакшми Нивас Миттал,
- глава совета директоров Marubeni Corporation (Япония) Фумия Кокубу,
- глава правления компании Metro AG (Германия) Олаф Кох,
- генеральный директор компании Engie SA (Франция) Изабель Кочер,
- глава правления компании Louis Dreyfus Holding Б. V. (Нидерланды) Маргарита Луи-Дрейфус,
- старший вице-президент, президент и главный исполнительный директор компании General Electric (США) Жером Пекресс,
- глава правления и генеральный директор группы компаний DP World (Объединенные Арабские Эмираты) Султан Ахмед Бин Сулайем,
- президент и генеральный директор компании POSCO Intemational Corp (Южная Корея) Ким Янг-Саш.
Что такое Национальный инвестиционный совет Украины
Это консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Его деятельность регулирует указ украинского президента с 2016 года и соответствующее положение.
Основные задачи Национального инвестиционного совета
– Разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины, учитывая лучшие международные практики.
– Содействие формированию основных направлений государственной политики по улучшению инвестиционного климата в Украине.
– Наработка предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики Украины.
– Изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.
– Анализ и обобщение проблем, которые препятствуют инвестированию в экономику Украины, подготовка предложений относительно путей их решения, в частности, относительно мер по содействию защите прав инвесторов
– Участие в разработке проектов законодательных актов по вопросам инвестиционной деятельности.
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К слову, недавно в Нацбанке заявляли, что паника на мировых финансовых рынках снизила спрос на государственные облигации. В то же время госрегулятор заверил, что инвесторы не спешат выводить свои средства из Украины.