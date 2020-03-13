Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета: список

Президент Украины Владимир Зеленский внес некоторые изменения в положение о Национальном инвестиционном совете. Также он своим указом утвердил его состав.

Как говорится на сайте украинского президента, согласно указу, в состав Национального инвестиционного совета вошли:

глава Верховной рады Дмитрий Разумков,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,

министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий,

министр юстиции Денис Малюська,

министр финансов Игорь Уманский,

глава Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию),

(по согласию), премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Обратите внимание! Возможны ли в Украине дефолт и валютные ограничения: ответ Нацбанка

В то же время в состав совета входят:

президент Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев,

глава правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) Ахмет Акча,

генеральный директор компании Unilever NV (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Алан Джоуп,

глава правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Лакшми Нивас Миттал,

глава совета директоров Marubeni Corporation (Япония) Фумия Кокубу,

глава правления компании Metro AG (Германия) Олаф Кох,

генеральный директор компании Engie SA (Франция) Изабель Кочер,

глава правления компании Louis Dreyfus Holding Б. V. (Нидерланды) Маргарита Луи-Дрейфус,

старший вице-президент, президент и главный исполнительный директор компании General Electric (США) Жером Пекресс,

глава правления и генеральный директор группы компаний DP World (Объединенные Арабские Эмираты) Султан Ахмед Бин Сулайем,

президент и генеральный директор компании POSCO Intemational Corp (Южная Корея) Ким Янг-Саш.

Что такое Национальный инвестиционный совет Украины

Это консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Его деятельность регулирует указ украинского президента с 2016 года и соответствующее положение.

Основные задачи Национального инвестиционного совета

– Разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины, учитывая лучшие международные практики.

– Содействие формированию основных направлений государственной политики по улучшению инвестиционного климата в Украине.

– Наработка предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики Украины.

– Изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.

– Анализ и обобщение проблем, которые препятствуют инвестированию в экономику Украины, подготовка предложений относительно путей их решения, в частности, относительно мер по содействию защите прав инвесторов

– Участие в разработке проектов законодательных актов по вопросам инвестиционной деятельности.

Кстати! Зеленский встретился с послами G7 и Евросоюза: о чем говорили

К слову, недавно в Нацбанке заявляли, что паника на мировых финансовых рынках снизила спрос на государственные облигации. В то же время госрегулятор заверил, что инвесторы не спешат выводить свои средства из Украины.