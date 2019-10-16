Зеленский уволил экс-министра обороны из армии с правом носить форму

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны и экс-вице-премьера Александра Кузьмука.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса Президента 15 октября.

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Александра Кузьмука отправили в отставку по возрасту с сохранением права ношения военной формы.

Напомним, с 29 августа 2019 министром обороны является Андрей Загороднюк.

Что известно о Александре Кузьмуке

Родился в 1954 году в Славуте Хмельницкой области. В 1975 окончил Харьковское высшее танковое командное училище, в 1983 – Военную академию бронетанковых войск, а уже в 1998 – Академию Вооруженных сил Украины.

24 сентября 2004 при президентстве Виктора Ющенко Александр Кузьмук возглавил Минобороны. Должность министра занимал лишь до 5 февраля 2005 года, уступив Анатолию Гриценко.



Александр Кузьмук / Фото УП

С мая по декабрь 2007 года был вице-премьером. А вот с декабря 2007 – депутатом Верховной Рады и членом фракции "Партии регионов".

Один из 148 депутатов, подписавших обращение с требованием признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа со стороны украинских повстанцев.