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      Зеленский уволил экс-министра обороны из армии с правом носить форму

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      Зеленский подписал кадровый указ о ВСУ
      Зеленский подписал кадровый указ о ВСУ / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны и экс-вице-премьера Александра Кузьмука.

      Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса Президента 15 октября.

      Тем временем в Тернополе ночью "отлавливали" призывников: поймали и не отпускают 40 человек

      Александра Кузьмука отправили в отставку по возрасту с сохранением права ношения военной формы.

      Напомним, с 29 августа 2019 министром обороны является Андрей Загороднюк.

      Что известно о Александре Кузьмуке

      Родился в 1954 году в Славуте Хмельницкой области. В 1975 окончил Харьковское высшее танковое командное училище, в 1983 – Военную академию бронетанковых войск, а уже в 1998 – Академию Вооруженных сил Украины.

      24 сентября 2004 при президентстве Виктора Ющенко Александр Кузьмук возглавил Минобороны. Должность министра занимал лишь до 5 февраля 2005 года, уступив Анатолию Гриценко.

      Кузьмук
      Александр Кузьмук / Фото УП

      С мая по декабрь 2007 года был вице-премьером. А вот с декабря 2007 – депутатом Верховной Рады и членом фракции "Партии регионов".

      Один из 148 депутатов, подписавших обращение с требованием признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа со стороны украинских повстанцев.

      blog_ava
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      15 октября
      303
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Новости Украины
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