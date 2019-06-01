Зеленский в аквагриме и раскраска у Порошенко: что в День защиты детей постят политики

В День защиты детей украинские политики делятся в сети фотографиями своих детей и мечтами о лучшем будущем для маленьких украинцев. В частности, фото со своими детьми и женой опубликовал президент Владимир Зеленский.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", – написал глава государство в своем посте.

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Елена Зеленская опубликовала кадры с семейной фотосессии в День защиты детей

А в офис политсилы "Европейская Солидарность" пятого президента Петра Порошенко работники пришли на работу вместе со своими детьми. Они вместе разрисовали большую карту Европы.

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Нам с Мариной очень понравилось – получилось замечательно. Вместе порисовали, поговорили о том, в какой стране наши дети мечтают жить. Единогласно сказали – в европейской Украине!,

– написал Порошенко.

Діти мають рости в сім’ях, наголосила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Сьогодні є кращі моделі підтримки дітей, ніж дитячі будинки, додала вона.

"Увесь цивілізований світ відмовляється від такого влаштування дітей, не живуть діти в інтернатах і до повноліття. Такого просто не існує. Так не має бути і в нас", – мовиться у повідомленні Супрун.

Діти мають рости в сім’ях. Сьогодні є кращі моделі підтримки дітей, ніж дитячі будинки. Увесь цивілізований світ відмовляється від такого влаштування дітей, не живуть діти в інтернатах і до повноліття. Такого просто не існує. Так не має бути і в нас. https://t.co/VtPRW1DzYg pic.twitter.com/L6hTq6od8n — Уляна Супрун (@usuprun) 1 июня 2019 г.

А вице-премьер-министр Геннадий Зубко вместе с детьми позаботились об окружающей среде и убрали мусор.

Ми живемо заради дитячих усмішок! Вони живлять нас і роблять щасливими. Ловили ці щирі дитячі емоції на кожному нашому заході! Доторкніться і ви до них! З Днем захисту дітей!#ДеньЗахистуДітей pic.twitter.com/HwAdXLTixN — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 1 июня 2019 г.

Дать человеку от рождения все возможности для самореализации – высшая цель, убеждена лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Министр юстиции Павел Петренко призвал каждого как можно чаще смотреть детям в глаза и задавать себе вопрос: что лично я могу сделать для того, чтобы украинский ребенок был защищен и счастлив?

Щасливу державу можуть побудувати тільки щасливі дорослі. А щасливі дорослі виростають виключно зі щасливих дітей.



Закликаю кожного якомога частіше дивитись дітям в очі і ставити собі питання: що особисто я можу зробити для того, щоб українська дитина було захищеною і щасливою? pic.twitter.com/TW2sBtUWiu — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 1 июня 2019 г.

Сьогодні ми вже традиційно відзначаємо День захисту дітей



Звісно, що наші діти найкращі, найгарніші і найрозумніші. Будь ласка, зробіть все можливе, щоб для ваших діток дитинство було справжнім! І для виховання малечі спершу необхідно виховати себе

Всіх зі святом! pic.twitter.com/1w2KmQOy6m — МВС України (@MVS_UA) 1 июня 2019 г.

Запись в День защиты детей опубликовал и представитель духовенства – глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.