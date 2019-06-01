Зеленский в аквагриме и раскраска у Порошенко: что в День защиты детей постят политики
В День защиты детей украинские политики делятся в сети фотографиями своих детей и мечтами о лучшем будущем для маленьких украинцев. В частности, фото со своими детьми и женой опубликовал президент Владимир Зеленский.
"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", – написал глава государство в своем посте.
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Елена Зеленская опубликовала кадры с семейной фотосессии в День защиты детей
А в офис политсилы "Европейская Солидарность" пятого президента Петра Порошенко работники пришли на работу вместе со своими детьми. Они вместе разрисовали большую карту Европы.
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Нам с Мариной очень понравилось – получилось замечательно. Вместе порисовали, поговорили о том, в какой стране наши дети мечтают жить. Единогласно сказали – в европейской Украине!,
– написал Порошенко.
Діти мають рости в сім’ях, наголосила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Сьогодні є кращі моделі підтримки дітей, ніж дитячі будинки, додала вона.
"Увесь цивілізований світ відмовляється від такого влаштування дітей, не живуть діти в інтернатах і до повноліття. Такого просто не існує. Так не має бути і в нас", – мовиться у повідомленні Супрун.
А вице-премьер-министр Геннадий Зубко вместе с детьми позаботились об окружающей среде и убрали мусор.
Дать человеку от рождения все возможности для самореализации – высшая цель, убеждена лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Министр юстиции Павел Петренко призвал каждого как можно чаще смотреть детям в глаза и задавать себе вопрос: что лично я могу сделать для того, чтобы украинский ребенок был защищен и счастлив?
Запись в День защиты детей опубликовал и представитель духовенства – глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.