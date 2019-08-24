Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов

В День Независимости Украины президент Владимир Зеленский наградил ряд военных, нацгвардейцев и пограничников, которые защищать государство на Донбассе, и не только. Награды президент вручил также чрезвычайникам, полицейским, волонтерам, педагогам, медикам и спортсменам.

Кого наградил Зеленский?

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Старшему солдату Андрею Волосу посмертно присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Волос погиб 28 июня 2018 вблизи Южного Донецкой области. Пытаясь эвакуировать раненного офицера, боец прикрыл собой командира роты и получил тяжелое ранение. Пуля российского снайпера попала в сердце Волоса.

Капитан резерва Владимир Ратушняк награжден орденом Богдана Хмельницкого второй степени За весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм.

Старшина резерва Олег Бусень награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени. Бусень как волонтер десятки раз доставлял помощь военным на Донбасс и не раз попадал под обстрелы.

Капитан Денис Прокопенко награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени. Прокопенко с января 2019 года вместе с личным составом отдельного отряда специального назначения "Азов" выполняет служебно-боевые задачи на первой линии обороны на Донбассе.



Награждение Дениса Прокопенко

Полковник Сергей Оверченко – медалью "За военную службу Украине". В марте 2018 года подразделение под руководством полковника спасло нацгвардейцев, которые попали в засаду и были атакованы российской артиллерией.

Прапорщик Юрий Еверкин – орденом "За мужество" третьей степени. Во время боя возле Дебальцево военный получил ранение, но продолжал отражать наступление противника. Только впоследствии его доставили в госпиталь. Весной 2019 года во время занятия по огневой подготовке в центре "Десна" прапорщик спас жизнь бойцу, который не смог выбросить гранату из окопа. Еверкин быстро среагировал и вытолкнул солдата наверх, а потом успел выпрыгнуть сам.

Сержант Алексей Брежнев – медалью "За военную службу Украине". Награду ему вручили в Северодонецке.

Старший мичман Роман Мещиряков – медалью "Защитнику Отечества". Он во время оккупации Крыма Россией вместе с корабельно-катерным составом Керченского отряда морской обороны совершил переход из пункта базирования в новое место дислокации – Мариуполь.

Награжден старшина Ласло Рати. Рати – инспектор пограничного контроля. В 2014 году он участвовал в проведении АТО. А теперь продолжает выполнять обязанности в составе Мукачевского пограничного отряда. С участием Рати на пункте пропуска в авто обнаружили партию наркотиков весом в 30 килограммов.

Младший сержант Александр Боровский – медалью "За военную службу Украине". Он участвовал в АТО в составе "Азова". В 2018 году был участником ООС в составе Сил спецопераций.

Награжден старший матрос Сергей Кирий. Он – непосредственный участник обороны Донецкого аэропорта в 2015 году. Он обеспечивал накопление кадров, которые свидетельствуют о пребывании на Донбассе российских войск.

Младший сержант Сергей Дудник – медалью "За военную службу Украине". С января 2019 года он участвовал в боях на Донбассе в районе Светлодарской дуги.



Награждение Сергея Дудника

Награжден сержант резерва Виктор Маталинец. Он – бывший старший пулеметчик. Принимал участие в боях за освобождение Попасной, Лисичанска в Луганской области и Иловайска на Донетчине.

Старший лейтенант Владимир Гуцал – медалью "Защитнику Отечества". Он участвовал в АТО. Во время ротации исполнял обязанности командира поста "Синай" в составе взводного опорного пункта, который занимает одно из самых опасных направлений сосредоточения огня противника в районе Авдеевки.

Награжден солдат Сергей Носик. Он – водитель 164-й радиотехнической бригады Воздушного Командования "Восток". Выполнял боевые задачи на опорных пунктах вблизи Авдеевки. В огневом противостоянии с врагом проявил себя как мужественный и отважный боец.



Награждение Сергея Носика

Младший лейтенант Службы гражданской защиты Антон Ворон – орденом "За мужество третьей степени". Ворон 2 февраля 2019 года проявил свое мужество во время сложного пожара в четырехэтажном складском здании.

Награжден полковник Службы гражданской защиты Владислав Гусинский. В 2018 году он принимал непосредственное участие в АТО. Сегодня он выполняет свои обязанности в зоне ООС. Он руководил операцией по ликвидации последствий обстрелов российскими оккупантами микрорайона Восточный в Мариуполе в 2015 году.

Старший лейтенант Алим Керимов – орденом "За мужество" третьей степени. Он в декабре 2017 года возглавлял команду связистов, которые, рискуя жизнью, восстанавливали технику и налаживали связь в боевых условиях вблизи Водяного Донецкой области.

Капитан первого ранга Юрий Улащик – медалью "За военную службу Украине".

Майор полиции Александр Дядкивский – орденом "За мужество" третьей степени. 19 июня 2019 года была проведена операция по изъятию 270 килограммов кокаина у членов международного наркокартеля. Но после дополнительного обыска, который провел Дядковский, было найдено еще 400 килограммов этого наркотика.

Награжден старший лейтенант полиции Андрей Русецкий.

Майор Павел Адаменко – орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Майор Эмиль Ишкулов – орденом "За мужество" третьей степени.

Подполковник полиции Анатолий Маляр – медалью "Защитнику Отечества".

Награжден полковник полиции Сергей Русановский.

Учитель черновицкого лицея №1 математического и экономического профилей Пауль Пшеничка – орденом "За заслуги" третьей степени – за весомый личный вклад в развитие Украины, развитие национального образования и системы здравоохранения, достижение высоких спортивных результатов, плодотворную общественную деятельность.



Награждение Пауля Пшенички

Учителю кружка чернотицкой общеобразовательной школы (Черниговская область) Александру Лисичу присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Украины". Он создал сельский университет химического образования.

Заведующему отделением коммунального учреждения "Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова" Вячеславу Гришину присвоено почетное звание "Заслуженный врач Украины".

Заведующему отделением Закарпатской областной клинической больницы имени Андрея Новака Игорю Келимину присвоено почетное звание "Заслуженный врач Украины". Он впервые на Закарпатье внедрил и начал выполнять пластические операции при патологиях органов грудной клетки.

Серебряный призер по вольной борьбе на вторых Европейских Играх Юлия Хавалджи награждена орденом Княгини Ольги третьей степени.

Чемпион по греко римской борьбе на вторых Европейских Играх Жан Беленюк – орденом "За заслуги" второй степени.



Награждение Жана Беленюка

Волонтер из Донецкой области Николай Дорохов – орденом "За заслуги" третьей степени.

Волонтер, глава ОО "Материнское сердце" Вера Ищенко – орденом Княгини Ольги третьей степени.