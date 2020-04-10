Зеленский верит, что Рада поддержит внесение изменений в бюджет из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержит предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины.
Об этом он заявил в ежедневном обращении к украинцам.
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По словам Зеленского все эти изменения в бюджет важны и доводят философию нового правительства – это правительство для людей.
Верю, что это поддержит украинский парламент, который в понедельник, 13 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет. Уверен, что все народные избранники станут на сторону украинских врачей, пенсионеров, предпринимателей и всех, кто оказался в трудной ситуации. Уверен, что всем депутатам небезразлично,
– сказал Зеленский.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского
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