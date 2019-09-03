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      Зеленский все испортил: Лукашенко рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде

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      Лукашенко не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
      Лукашенко не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского / Коллаж 24 канала

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле. Все из-за президента Украины Владимира Зеленского, который первым озвучил такую идею.

      Белорусский президент сказал во время общения со школьниками отметил, что ему очень нравится электротранспорт. Поэтому он хотел бы ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле.

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      Однако, ездить на велосипеде на работу обещал Зеленский еще после избрания президентом. Из-за этого Лукашенко и отказался от своей идеи, чтобы не повторять за украинским лидером.

      Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его выбрали, сказал: я буду на велосипеде ездить. Поэтому я отказался от этой идеи, так сразу параллель проведут, скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался,
      – сказал Лукашенко.

      Почему Зеленский таки не ездит на велосипеде на работу?
      На велосипеде ездил герой Василий Голобородько, которого Зеленский играл в сериале "Слуга народа". Однако ранее в команде президента объясняли, что "Слугу народа" не создавали как инструмент политических технологий. То, что президент в сериале ездит на велосипеде, – это был месседж, что нужно менять философию государства.

      Сам Зеленский во время предвыборной кампании ездил на машине, объяснив отсутствие велосипеда словами: "Вы хотите, чтобы меня грохнули?". Впоследствии гарант пояснил, что не ездит на работу на велосипеде, поскольку ему не позволяют это делать из-за опасности. Однако, кортеж президента значительно меньше его предшественников и состоит из 2-3 машин.

      blog_ava
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      3 сентября
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости Беларуси Транспорт Александр Лукашенко
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