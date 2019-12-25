23:21
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:41, сегодня
      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство
      Вєсті.UA
      19:05, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Зеленский все же назначил скандального любителя России Муравенко главой РГА в Одесской области

      8 Читати новину українською
      Антон Муравенко / vesti-ua.net

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Савранской и Захаровской райгосадминистраций Одесской области Ярославу Жирун и Алексея Осийчука и назначил вместо них новых руководителей. В частности, Захаровскую РГА возглавил одиозный экс-регионал Антон Муравенко.

      О назначении Антона Муравенко сообщила пресс-служба главы государства. Его кандидатура была согласована Кабмином еще в начале ноября.

      К теме: Зеленский назначил нового руководителя СБУ Львовщины: что о нем известно

      Что известно об Антоне Муравенко

      Антон Муравенко в 2013-2014 годах руководил областным коммунальным предприятием "Бюро регионального развития", разрабатывал различные проекты, которые так и не были реализованы. Бывший член "Партии регионов".


      Антон Муравенко / facebook.com/anton.muravenko

      До недавнего времени был помощником народного депутата экс-регионала Александра Пресмана, в интересах которого развозил по селам продуктовые наборы, иконы и пасхальные подарки для ветеранов Второй Мировой войны и пенсионеров.

      Свои взгляды новый глава РГА не скрывает. На его страницах в соцсетях присутствует весь "набор" любителя СССР и России: ветераны, георгиевские ленты, антиукраинские коллажи и прочее.

      Очевидно, Муравенко не нравилась и деятельность Украинского института нацпамяти.

       

      Девушка, оставшись без жениха перед свадьбой, вышла замуж за саму себя: фото
      сегодня
      1736
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Партия регионов Скандал Новости Одессы Назначения Зеленского Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:32 Главные новости 25 декабря: Кузьменко подала в суд на МВД, празднование Рождества
      Северин Трач 60
      сегодня , 22:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 1125
      24 декабря , 07:30 Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься
      118
      сегодня , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 231
      сегодня , 17:30 Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      Ірина Поліщук 1117
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук