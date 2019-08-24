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      Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка и обсудил дальнейшее финансирование и реформы

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      Встреча Владимира Зеленского и делегации Всемирного банка
      Встреча Владимира Зеленского и делегации Всемирного банка / Пресс-служба президента Украины

      Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпассом. Во время встречи стороны обсудили запланированные в Украине реформы и дальнейшее сотрудничество.

      Зеленский поблагодарил делегации за поддержку Украины и рассказал о запланированных шаги на пути дальнейшего реформирования страны, сообщает пресс-служба главы государства.

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      Мы – другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи – не просто бороться с коррупцией, а победить ее,
      – отметил Зеленский.

      Президент в частности отметил, что 5 сентября начнет свою работу новый Антикоррупционный суд и отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.


      Владимир Зеленский встретился с президентом Всемирного Банка Дэвидом Мелпассом / Фото пресс-служба президента

      Среди прочего Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение финансовой поддержки со стороны Всемирного банка и технической помощи курса реформ в Украине.

      Также во время встречи глава государства пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.

      Стоит отметить, что это первый визит господина Дэвида Малпасса в Украину после его избрания на пост президента World Bank Group 9 апреля 2019.

      Что такое Группа Всемирного банка?Организация создана в 1944 году и является одним из крупнейших в мире учреждений, предоставляющих денежную помощь в целях развития. Банк поддерживает более 100 развивающихся стран мира, ежегодно предоставляя более чем 20 миллиардов долларов США.

      В структуре Группы Всемирного банка – 5 организаций: Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.

      Украина является членом всех указанных подразделений. Сейчас в Украине Группа Всемирного банка реализует 16 проектов на общую сумму почти 3 миллиарда долларов США.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Деньги Всемирный банк Новости Украины
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