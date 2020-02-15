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      Зеленский встретился с главой МВФ: о чем говорили

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      Зеленский встретился с главой МВФ Георгиевой / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

      Президент с главой МВФ обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный экономический рост и обеспечить механизмы защиты граждан, сообщила пресс-служба главы государства.

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      Говорили о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

      "Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские", – подытожил Зеленский.

      Отметим, что это вторые переговоры президента с главой МВФ в 2020 году.

      Что известно о сотрудничестве Украины с МВФ

      • В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о начале новой программы сотрудничества (кредите). Сумма финансирования составит около 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
      • Зеленский анонсировал, что новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.
      • Программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ. Для этого Украина должна выполнить все требования МВФ. Часть из них Украина до сих пор не выполнила. В частности, одним из условий было принятие законопроекта, который будет гарантировать невозможность возвращения "Приватбанка" бывшим владельцам.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Банки Законодательство МВФ Владимир Зеленский
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