Зеленский встретился с главой МВФ: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Президент с главой МВФ обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный экономический рост и обеспечить механизмы защиты граждан, сообщила пресс-служба главы государства.

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Говорили о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские", – подытожил Зеленский.

Отметим, что это вторые переговоры президента с главой МВФ в 2020 году.

Что известно о сотрудничестве Украины с МВФ