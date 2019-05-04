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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Зеленский встретился с Парубием и главами фракций: о чем говорили стороны

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      Владимир Зеленский встретился с главой ВР Парбубием и председателями парламентских фракций
      Владимир Зеленский встретился с главой ВР Парбубием и председателями парламентских фракций / Facebook-страница Ирины Геращенко

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламентского процесса в Украине. Основной темой встречи была дата инаугурации новоиспеченного гаранта. Правда, стороны еще обсудили ряд других важных моментов.

      4 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий и главы фракций украинского парламента встретились с избранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе и дату инаугурации.

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      Как отметил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк в комментарии 24 канала, во время мероприятия состоялся обмен мнениями.

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский предложил дату, которая подходит ему, – 19 мая. Парламент принял это к сведению. Но на самом деле формальное решение со стороны и фракций, и парламента будет принято на следующей пленарной неделе (пройдет с 14 по 17 мая – 24 канал), потому что тогда собственно состоится пленарное заседание и будут присутствовать все фракции,
      – подчеркнул он.

      Также Березюк обозначил позицию "Самопомочи" по вопросу даты инаугурации будущего президента.

      "Относительно нашей позиции, чем ранее президент возьмет ответственность за управление государством, тем лучше для государства. И он сможет реализовать свои обещания, которые он давал перед выборами. Поэтому не вижу причины не поддержать эту позицию", – подчеркнул председатель фракции "Самопомич".

      По его словам, Андрей Парубий, со своей стороны, заверил, что сделает все, чтобы эта процедура прошла как можно быстрее. К примеру, даст поручение еще в понедельник, 13 мая, комитету рассмотреть этот вопрос.

      Стороны во время встречи обсудили и ряд других важных моментов, правда поверхностно.

      В частности, вопрос долга перед людьми. Мы как "Самопомич" говорили об отмене неприкосновенности абсолютно феодальной и о законе относительно выборов в Верховную Раду, то есть, если обновлять, то надо обновлять на базе нового закона. Складывается такое впечатление, что представители олигархических кругов в парламенте не очень хотят принимать этот закон. Также говорили коротко и о международной политике – относительно минских соглашений и о сотрудничестве с западными партнерами,
      – добавил Березюк.

      Заметим, что Зеленский на встрече был с тремя членами своей команды (в частности, присутствовали продюсер студии "Квартал 95" Сергей Шефир и так называемый "юрист Коломойского" Андрей Богдан), но, как убеждает Олег Березюк, практически самостоятельно вел дискуссию.

      "То, что новоизбранный президент посетил парламент и провел первую дискуссию с руководителями парламентского процесса в Украине - это достаточно новое, свежее и позитивное явление относительно государства" – подытожил председатель фракции "Самопомич".

      Также встречу с Андрей Парубием и главами фракций в комментарии журналистам прокомментировал Владимир Зеленский. По его словам, поскольку это знакомство было первым, еще рано говорить о каких-то тесные взаимоотношения.

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      "Кстати, все сказали, что это очень хорошо, такое они видят впервые — что президент к ним приехал. Обсуждали спокойно, за столом", — отметил новоизбранный президент во время общения с журналистами.

      Депутат от группы "Видродження" Виктор Бондарь утверждает, что присутствующих глав фракций интересовали вопросы роспуска парламента и изменение избирательной системы, но Зеленский не дал на них прямых ответов.

      "Увидели, что прямого ответа от Зеленского нет. Он также пытается нащупать, как будет вести себя Рада", - говорит парламентарий.

      По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, встреча продолжалась 1,5 часа. На ней присутствовали представители всех фракций (на уровне руководителей или заместителей): в частности, от "Народного фронта" были 3 представителя, зато от "Радикальной партии" – никого.

      Как я и прогнозировала ранее, 14 мая Верховная Рада оперативно проголосует постановление, в котором будет определеноа официальная дату инаугурации. Точную дату пока не назову, ее все же должен определить парламент, и проголосовать. Все состоится в четком соответствии с законом и в определенные законом сроки. В целом встреча прошла в конструктивной атмосфере,
      – рассказала парламентарка.

      Во время встречи она подчеркивала прежде всего тему внешней агрессии РФ против Украины.

      "Уже первым вызовом для новоизбранной команды станет июнь, когда в ЕС будут дискуссии о продлении санкций, и важно добиться их пролонгации", - заявила Геращенко.

      Накануне Владимир Зеленский по телефону поговорил с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Последний охарактеризовал переговоры как дружеские и заявил, что Украина остается важным партнером для Австрии и Евросоюза.

      Что сейчас известно о вопросе даты инвагурации Зеленского?
      30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало результаты. Согласно закону, не позднее чем за 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.

      В команде Зеленского хотят, чтобы инаугурация состоялась как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая) , потому что тот в таком случае сможет распустить парламент. Однако конкретная дата проведения инаугурации станет известной лишь после того, как ее определит Верховная Рада или сам председатель парламента.



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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Инаугурация Зеленского Видродження Самопомич Олег Березюк Андрей Парубий Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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