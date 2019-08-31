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      Зеленский встретился с польским премьером, говорили о восстановлении Донбасса и газе: детали

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      Президент Украины Зеленский и премьер Польши
      Президент Украины Зеленский и премьер Польши / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу 31 августа встретился с Председателем Совета министров Республики Польша (аналог украинского премьер-министра) Матеушем Моравецким.

      Политики говорили о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной украино-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничестве в промышленной, энергетической отраслях.

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      Отдельной темой разговора было усиление приграничного сотрудничества. В частности - повышение эффективности работы пунктов пропуска на границе.

      Польща
      Зеленский и Моравецкий обсуждали сотрудничество стран / Фото пресс-службы ОП

      Владимир Зеленский пригласил Польшу принять участие в инвестиционных проектах, целью реализации которых является восстановление Донбасса.

      Отметим, что на встрече Зеленского и Моравецкого шла речь и о возможности использования польского терминала СПГ (сжиженного природного газа) в Свиноуйсьце с целью поставки газа в Украину. Это был бы важный шаг к обеспечению энергетической безопасности Украины.

      Зеленський
      Зеленский в Польше на встрече с местными политиками / Фото пресс-службы ОП

      ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ЗЕЛЕНСКОГО В ПОЛЬШУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Газ Новости Польши
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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