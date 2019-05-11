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      Зеленский встретился с послом Китая: о чем говорили

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      Владимир Зеленский встретился с Ду Вэем
      Владимир Зеленский встретился с Ду Вэем / Twitter-аккаунт Владимира Зеленского

      Избранный президентом Украины Владимир Зеленский встретился с послом Китая Ду Вэем. Политики обсудили развитие сотрудничества между странами.

      "Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружеских отношениях между нашими странами. Для Украины важен опыт Китая и инвестиции", – написал Зеленский в Twitter.

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      С кем еще встречался Зеленский после президентских выборов?

      С главой Международного валютного фонда Кристин Лагард Зеленский обсудил продолжение поддержки экономики Украины.

      "МВФ, как и ранее, готов поддержать Украину и помочь решать поставленные перед ней задачи", – сказал вскоре после этого представитель МВФ Джерри Райс.

      На встрече с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд Зеленский объяснил, что не хочет говорить о борьбе с коррупцией, а добиться победы над ней. А Фриланд отметила, что современным политикам важно слушать своих граждан. Она отметила, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину на международной арене.

      С еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоганнесом Ганом в Киеве Зеленский говорил о войне на Донбассе, безальтернативности европейского выбора Украины, победе над коррупцией, демонополизации в энергетике и деолигархизации. Ган подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать проведение всех реформ будущим главой государства, которые принесут пользу украинцам.

      С главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком Зеленский обсудил миссию Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций относительно сохранения религиозного мира, а также общественную инициативу для построения европейской Украины.

      С КЕМ ЕЩЕ ВСТРЕЧАЛСЯ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ:
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      Теги: Инвестиции Президент Украины Владимир Зеленский Китай Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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