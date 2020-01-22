Зеленский встретился с премьером Нидерландов: говорили о сбитых MH17 и PS752 – детали

Президент Владимир Зеленский в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время разговора затронули болезненные для обоих стран темы: ситуацию с расследованием дела о сбитии самолета MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Также обсудили сбитие украинского самолета МАУ ракетами в небе над Тегераном. О встрече и разговоре политиков информирует пресс-служба Офиса Президента.

Актуально: Иран не вернет черные ящики с самолета МАУ

Так, Марк Рютте выразил соболезнования Владимиру Зеленскому об авиакатастрофе. Глава государства выразил благодарность и надежду: иранская сторона будет конструктивно взаимодействовать в вопросе привлечения виновных к ответственности.

Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за сбитие украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив, направленных на усиление безопасности гражданской авиации,

– отметил Владимир Зеленский.

О чем еще говорили Зеленский и Рютте:

Зеленский заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле сбития самолета МН17.

Стороны обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц.

Во время встречи также обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества.

Владимир Зеленский пригласил Марка Рютте посетить Украину с официальным визитом.

Чем похожи катастрофы двух самолетов? Оба пассажирских авиалайнера были сбиты с помощью ракетных комплексов. В первом случае был сбит самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014-го. На борту находились 298 человек, все погибли. Самолет сбили пророссийские оккупанты из российской ЗРК "Бук", они перепутали объект с военным самолетом ВСУ.



Во втором случае, – 8 января 2020 года иранские военные сбили украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном. Погибло 176 человек. Самолет тоже приняли за вражеский объект.