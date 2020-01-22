21:36
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, сегодня
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости политики
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Зеленский встретился с премьером Нидерландов: говорили о сбитых MH17 и PS752 – детали

      9 Читати новину українською
      Зеленский встретился с премьером Нидерландов Рютте / пресс-служба Офиса Президента

      Президент Владимир Зеленский в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время разговора затронули болезненные для обоих стран темы: ситуацию с расследованием дела о сбитии самолета MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

      Также обсудили сбитие украинского самолета МАУ ракетами в небе над Тегераном. О встрече и разговоре политиков информирует пресс-служба Офиса Президента.

      Актуально: Иран не вернет черные ящики с самолета МАУ

      Так, Марк Рютте выразил соболезнования Владимиру Зеленскому об авиакатастрофе. Глава государства выразил благодарность и надежду: иранская сторона будет конструктивно взаимодействовать в вопросе привлечения виновных к ответственности.

      Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за сбитие украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив, направленных на усиление безопасности гражданской авиации,
      – отметил Владимир Зеленский.

      О чем еще говорили Зеленский и Рютте:

      • Зеленский заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле сбития самолета МН17.
      • Стороны обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц.
      • Во время встречи также обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества.
      • Владимир Зеленский пригласил Марка Рютте посетить Украину с официальным визитом.

      Чем похожи катастрофы двух самолетов? Оба пассажирских авиалайнера были сбиты с помощью ракетных комплексов. В первом случае был сбит самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014-го. На борту находились 298 человек, все погибли. Самолет сбили пророссийские оккупанты из российской ЗРК "Бук", они перепутали объект с военным самолетом ВСУ.

      Во втором случае, – 8 января 2020 года иранские военные сбили украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном. Погибло 176 человек. Самолет тоже приняли за вражеский объект.

      Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      сегодня
      30053
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Давос 2020 Авиакатастрофа МАУ в Иране MH17 Нидерланды
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:41 Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы
      Емал Набі 632
      сегодня , 19:30 Всесильний силовик Аваков: влада надала ще більших повноважень тимчасовому міністру МВС
      Віталій Шабунін 102
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 366
      сегодня , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      118
      сегодня , 18:00 Скільки грошей держава виділяє "Феофанії": шокуючі статки головного лікаря
      Олександра Устінова 375
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук