Зеленский встретился с президентом Финляндии Ниинистё: тезисы, договоренности, фото, видео

Во время совместной встречи в Киеве президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Саули Ниинистё достигли ряда важных договоренностей. В частности, лидеры договорились развивать экономическое сотрудничество между двумя государствами, особенно в инвестиционной сфере. Также обсуждались вопросы финского опыта в сфере энергосбережения и сотрудничества в военной сфере.

Экономическое сотрудничество Украины и Финляндии

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Владимир Зеленский и Саули Ниинистё договорились активизировать украинско-финское экономическое сотрудничество, в частности, в инвестиционной сфере.

С нашей стороны – прозрачные правила игры и защита инвесторов, с вашего, надеемся, – прирост инвестиций,

– подчеркнул украинский президент.

Он также отметил, что для Украины очень интересен финский опыт в сфере энергоэффективности, обращения с мусором, эффективного использования и восстановления лесов, проведения земельной реформы.

"Еще один элемент нашего обсуждения касался вашей подготовки к земельной реформе. Хотел бы вам сказать, что земельные ресурсы и леса – это все то, что работает синхронно", – подчеркнул со своей стороны господин Ниинистё.

Он подчеркнул, что обсудил с Владимиром Зеленским сферу лесного хозяйства – каким образом его поддерживать в постоянном режиме, чтобы лесные массивы делали большой вклад не только в экономику страны, но и в улучшение жизни общества.

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Кроме того, важным аспектом переговоров был вопрос расширения сотрудничества в энергетической сфере. Например, говорилось об энергоэкономных технологиях.

"Привлек внимание президента Финляндии к вопросу "Северного потока-2". Подчеркнул, что этот проект является угрозой для всей Европы и его оценка как исключительно коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", – рассказал Владимир Зеленский.

Гуманитарные вопросы

Владимир Зеленский также отметил ведущую роль Финляндии в реализации программы сотрудничества в сфере образования, благодаря которой Украина получает передовой финский опыт в создании современной системы школьного образования.

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Президент отметил, что, согласно исследованиям ООН, жители Финляндии являются самыми счастливыми людьми на планете.

Задача нашей команды – чтобы Украина составила в этом рейтинге вам конкуренцию,

– сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны президент Финляндской Республики Саули Ниинистё заверил в продолжении поддержки и солидарности с украинским народом. Он также пригласил Владимира Зеленского осуществить визит в Финляндию.

Кроме того, президент Украины выразил благодарность за поддержку в процессе гуманитарного разминирования на востоке Украины и обеспечение деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Встреча Зеленского и Ниинистё: смотрите фото

Украинско-финское сотрудничество в сфере безопасности

Во время своей встречи президенты Украины и Финляндии договорились наращивать военное сотрудничество и развивать диалог между оборонными ведомствами. Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я ознакомил господина президента Финляндии с ситуацией с безопасностью на Донбассе, мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для прекращения войны. Важно, что наши партнеры придерживаются твердой позиции по сохранению санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул президент Украины.

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Во время встречи двух президентов было подписано соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. По словам Зеленского, это создает новые возможности для сотрудничества органов безопасности, в частности, в контексте противодействия гибридным угрозам России.

Со своей стороны Саули Ниинистё отметил, что Финляндия всегда поддерживала и высоко ценила принципы суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, президент Финляндии отметил плодотворную работу Владимира Зеленского, направленную на достижение мира в Украине.

Совместный брифинг Зеленского и Ниинистё: смотрите видео