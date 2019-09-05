Зеленский встретился со "слугами народа" за закрытыми дверями: фото, видео

В бизнес-центре "Парковый" состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с партией "Слуга народа". Кроме этого, на ней присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, генпрокурор Руслан Рябошапка и министр финансов Оксана Маркарова.

По информации корреспондента 24 канала встреча началась в 18:00 и длилась 3 часа. Журналистам о мероприятии сообщили в последний момент, однако, в помещение не пускали.

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По словам депутатов от "Слуги народа", перед встречей их попросили сдать телефоны. Все началось с мотивационной речи Владимира Зеленского, который попросил работать нардепов так и в дальнейшем.

Премьер Алексей Гончарук выступал после президента и призвал депутатов к сотрудничеству с правительством.



На встрече также был вице-спикер Руслан Стефанчук



Встреча прошла за закрытыми дверями

Гончарук и Маркарова первыми вышли из бизнес-центра, однако, с прессой не общались. Депутаты от "Слуги народа" также не сообщили, что именно обсуждали во время встречи, лишь сказали, что поднимали внутренне технические вопросы, в частности, о законопроектах.

Скоро будем работать над 67 законопроектами, которые уже были поданы. Потом уже будем координировать с другими народными депутатами и понемногу работать над ними,

– рассказал депутат Евгений Брагарь.



Евгений Брагарь

"Поднимался вопрос, что до 15 сентября мы должны подготовить проект бюджета. Кабмин работает уже", – отметил Михаил Радуцкий.



Михаил Радуцкий