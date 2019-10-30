Зеленский встретится с генсеком альянса на заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве

Встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. состоится в столице в четверг.

В пресс-службе главы государства отметили, что встреча состоится в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса, который накануне, 30 октября, посетит Одессу.

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На мероприятии запланировано проведение отдельной встречи украинского президента с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. После этого, в 11:00, пройдет пресс-конференция с участием обоих участников встречи.

Североатлантический совет посетит Украину с 30 по 31 октября по приглашению украинской власти.

Визит начнется в Одессе 30 октября, где Столтенберг и послы стран Альянса посетят Вторую постоянную оперативную группу НАТО по разминированию.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко отмечал, что часть одесского визита – это "символический шаг со стороны НАТО, который должен состояться на утверждение так называемого Черноморского пакета".

Что такое Черноморский пакет?

Это набор мероприятий для помощи Украине в восстановлении возможностей на Черном и Азовском морях, на всей акватории.

31 октября визит Совета продолжится в Киеве, где запланировано заседание Комиссии Украина – НАТО с участием Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что в планах отдельное выступление генерального секретаря НАТО перед депутатами Верховной Рады Украины.