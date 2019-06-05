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      Зеленский встретится с украинскими олигархами: говорить будут о Донбассе

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      Зеленский соберет олигархов, чтобы поговорить о Донбассе
      Зеленский соберет олигархов, чтобы поговорить о Донбассе / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с украинскими представителями крупного бизнеса, чтобы обсудить инвестиции в Донбасс. Переговоры гаранта и олигархов состоятся в июне, но точная дата пока неизвестна.

      Как подчеркнул Зеленский в эфире телеканала "1+1", Донбасс обязательно вернется, и кто-то его развитием должен заниматься.

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      С большим бизнесом мы собираемся встретиться в июне. Будем говорить о развитии Донбасса. У нас есть план, мы предлагаем бизнесу инвестировать в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса,
      – подчеркнул президент.

      При этом он добавил, что с "представителями крупного бизнеса" встречается по очереди.

      "Можем их называть олигархами. Встречался с Пинчуком. Встречался с... их не так много, кто-то еще приезжал к нам, уже не помню. Некоторые политики приезжали, они – тоже олигархи, но не будем говорить о них", – отметил Зеленский.

      Относительно переговоров с Виктором Пинчуком, по словам украинского лидера, они в последний раз встречались, чтобы обсудить назначение второго президента Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

      Впервые с представителями украинского крупного, малого и среднего бизнеса Зеленский встречался, еще не находясь на посту президента. Созвал действующий гарант такую ​​встречу в начале мая после объявления официальных результатов выборов, согласно которым он одержал победу.

      Во время моего президентства взаимоотношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей,
      – обещал тогда еще будущий президент.

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      Правда, на такую ​​инициативу политика негативно отреагировал Игорь Коломойский. По его словам, собирать всех вместе – это утопия, поскольку с мощным бизнесом не общаются как с колхозом.

      "Это не колхозное собрание. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, то общайся один на один", – отмечал предприниматель.

      какими еще заявлениями отмечался недавно владимир зеленский:
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Бизнес Президент Украины
      Источник: 24 канал
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