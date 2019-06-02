Зеленский вторые выходные подряд развлекается: президент посетил концерт Монатика

Вторые выходные подряд Президент Украины Владимир Зеленский посещает развлекательные мероприятия. В частности, вечер 1 июня он вместе со своей женой провел на концерте популярного исполнителя Монатика. Мероприятие проходило на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Соответствующее видео опубликовал ресурс InfoResist. На кадрах видно, что люди также заметили гаранта и начали ему хлопать.

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Зеленский посетил концерт Монатика на НСК "Олимпийский" в Киеве: смотрите видео

Заметим, что впервые начали говорить о посещении Зеленским концерта Монатика на НСК "Олимпийский" еще зимой 2018 года. Тогда во время новогоднего концерта "Квартала 95" между действующим президентом и певцом возник шуточный диалог.

"Узнали меня? Хотел Вас спросить, а что Вы делаете 31 марта 2019 года (в этот день состоялся первый тур президентских выборов – 24 канал)? Просто интересно", – спросил Зеленский Монатика.

На это исполнитель ответил, что планов пока на 31 марта нет никаких, но точно есть планы на 1 июня 2019 года. По его словам, в этот день должен состояться потрясающий концерт на НСК "Олимпийский", на котором будет выступать артист Монатик. Также он иронически спросил юмориста, знает, кем является тот самый Монатик.

"Монатик?! Конечно я знаю, это тот самый Монатик, который 31 марта придет голосовать за Зеленского. Правильно, да?" – ответил шестой украинский президент.

После певец в шутливом тоне некоторое время вспоминал, кто такой Зеленский.

"А, это тот Зеленский, который идет 1 июня на концерт Монатика. Тогда по рукам", – резюмировал исполнитель и они пожали руки.

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Зеленский и Монатик заключили пари: смотрите шутливое видео (начало на 5,05 минуте)

На прошлой неделе Владимир Зеленский также решил расслабиться, и сделал он это в компании старых друзей из "Квартала". В частности, бывший шоумен вышел на сцену развлекательного шоу "Лига смеха" и даже произнес короткую речь. После этого гарант передал микрофон экс-коллеге Евгению Кошевому, который сейчас является ведущим программы.

Сам зал "Октябрьского дворца" с появлением Зеленского-президента взорвалася от восторга. Однако реакция экспертов и пользователей соцсетей была не столь однозначной – одни украинцы в этом не видят ничего плохого, поскольку и президентам надо отдыхать, а остальные обвалилась на гаранта с критикой, отметив, что "пора работать, а не развлекаться", поскольку в стране идет война.

У меня, как у гражданина, пока возник к президенту вопрос: точно ему стоит тратить время на такие события? У нас и моряки находятся в плену, и война не закончилась ... То есть каждый день идут обстрелы и погибают украинцы. Стоит вопрос о поддержке Украины на международной арене. А должность президента не имеет графика, это – круглосуточная работа,

– подчеркнул в комментарии 24 канала политический аналитик Дмитрий Купира.

При этом эксперт добавил, что и лидеры других стран также могут позволить себе заниматься творческой или спортивной деятельностью. По его словам, это нормально законно.