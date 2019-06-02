20:01
2 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Зеленский вторые выходные подряд развлекается: президент посетил концерт Монатика

      16 Читати новину українською
      Владимир Зеленский и Монатик
      Владимир Зеленский и Монатик / Пресс-служба телеканала "1+1"

      Вторые выходные подряд Президент Украины Владимир Зеленский посещает развлекательные мероприятия. В частности, вечер 1 июня он вместе со своей женой провел на концерте популярного исполнителя Монатика. Мероприятие проходило на НСК "Олимпийский" в Киеве.

      Соответствующее видео опубликовал ресурс InfoResist. На кадрах видно, что люди также заметили гаранта и начали ему хлопать.

      Читайте также: Зеленского обвинили в плагиате: что об этом известно

      Зеленский посетил концерт Монатика на НСК "Олимпийский" в Киеве: смотрите видео

      Заметим, что впервые начали говорить о посещении Зеленским концерта Монатика на НСК "Олимпийский" еще зимой 2018 года. Тогда во время новогоднего концерта "Квартала 95" между действующим президентом и певцом возник шуточный диалог.

      "Узнали меня? Хотел Вас спросить, а что Вы делаете 31 марта 2019 года (в этот день состоялся первый тур президентских выборов – 24 канал)? Просто интересно", – спросил Зеленский Монатика.

      На это исполнитель ответил, что планов пока на 31 марта нет никаких, но точно есть планы на 1 июня 2019 года. По его словам, в этот день должен состояться потрясающий концерт на НСК "Олимпийский", на котором будет выступать артист Монатик. Также он иронически спросил юмориста, знает, кем является тот самый Монатик.

      "Монатик?! Конечно я знаю, это тот самый Монатик, который 31 марта придет голосовать за Зеленского. Правильно, да?" – ответил шестой украинский президент.

      После певец в шутливом тоне некоторое время вспоминал, кто такой Зеленский.

      "А, это тот Зеленский, который идет 1 июня на концерт Монатика. Тогда по рукам", – резюмировал исполнитель и они пожали руки.

      Читайте также: Стадионный концерт Монатика в Киеве: зажигательные фото и видео

      Зеленский и Монатик заключили пари: смотрите шутливое видео (начало на 5,05 минуте)

       

      На прошлой неделе Владимир Зеленский также решил расслабиться, и сделал он это в компании старых друзей из "Квартала". В частности, бывший шоумен вышел на сцену развлекательного шоу "Лига смеха" и даже произнес короткую речь. После этого гарант передал микрофон экс-коллеге Евгению Кошевому, который сейчас является ведущим программы.

      Сам зал "Октябрьского дворца" с появлением Зеленского-президента взорвалася от восторга. Однако реакция экспертов и пользователей соцсетей была не столь однозначной – одни украинцы в этом не видят ничего плохого, поскольку и президентам надо отдыхать, а остальные обвалилась на гаранта с критикой, отметив, что "пора работать, а не развлекаться", поскольку в стране идет война.

      У меня, как у гражданина, пока возник к президенту вопрос: точно ему стоит тратить время на такие события? У нас и моряки находятся в плену, и война не закончилась ... То есть каждый день идут обстрелы и погибают украинцы. Стоит вопрос о поддержке Украины на международной арене. А должность президента не имеет графика, это – круглосуточная работа,
      – подчеркнул в комментарии 24 канала политический аналитик Дмитрий Купира.

      При этом эксперт добавил, что и лидеры других стран также могут позволить себе заниматься творческой или спортивной деятельностью. По его словам, это нормально законно.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО:
      •  
      blog_ava
      Трагедия на Kozak Fest: появилось видео, как падает крыша сцены
      сегодня
      623
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Монатик НСК Олимпийский Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Громкое возвращение Саакашвили и история семьи с ребенком на передовой – топ-5 видее недели
      сегодня , 19:30 Громкое возвращение Саакашвили и история семьи с ребенком на передовой – топ-5 видее недели
      46
      Ворог постійно провокує, але ми не ведемося, – український військовий
      сегодня , 19:08 Ворог постійно провокує, але ми не ведемося, – український військовий
      Повернись живим 131
      Гучна заява Данилюка про ситуаційну кімнату: як винесли сервери із секретною інформацією
      сегодня , 19:00 Гучна заява Данилюка про ситуаційну кімнату: як винесли сервери із секретною інформацією
      Дмитро Гнап 142
      Обзор смартфона Honor 8A: приятный дизайн и NFC по доступной цене
      сегодня , 18:02 Обзор смартфона Honor 8A: приятный дизайн и NFC по доступной цене
      272
      Новий очільник СБУ Баканов: чи зможе ефективно працювати на своїй посаді
      сегодня , 18:00 Новий очільник СБУ Баканов: чи зможе ефективно працювати на своїй посаді
      Віталій Шабунін 129
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук