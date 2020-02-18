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      Зеленский выбрал разумную стратегию по Донбассу – но важно, чтобы не было уступок, – Волкер

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      Зеленский выбрал разумную стратегию по Донбассу, заявил Волкер / president.gov.ua

      Стратегия президента Украины Владимира Зеленского, который избегает называть Россию страной-агрессором, позволяет избегать обвинений в адрес Украины. Выбранная Зеленским стратегия является очень разумной, однако важно, чтобы эта тактика не приводила к уступкам в пользу России.

      Те, у кого такое поведение Зеленского вызывает вопросы, должны учитывать ход международных переговоров, заявил в интервью "Европейской правде" экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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      С учетом (международных переговоров), стратегия, которую выбрал Зеленский, является, на мой взгляд, очень разумной. Ее смысл – показать миру, что Украина стремится решить конфликт, что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса, что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень активно,
      – сказал Волкер.

      Он видит такую тенденцию сейчас: некоторые европейские страны склонны винить не Россию, а Украину, поскольку обвинять Киев проще, чем бороться с РФ.

      "Действия Зеленского не позволяют этому произойти", – отметил Волкер.

      Однако, по его мнению, при использовании такой стратегии, нельзя идти на уступки агрессору.

      "Важно, чтобы эта тактика имела черту и не приводила к вашим уступкам в адрес России. Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема – в Украине", – подчеркнул американский дипломат.

      Он добавил, что нужно очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения минских договоренностей. И у Волкера есть впечатление, что Киев имеет такое понимание.

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      Заметим, что накануне Зеленский высказал идею о совместных патрулях на Донбассе. Его идея заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе вместе контролировали украинские военные, ОБСЕ и представители оккупированных территорий. Глава МВД Арсен Аваков уточнял, что представителями оккупированных территорий не могут быть пророссийские боевики.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Украина – Россия Курт Волкер Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости США
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