Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – экс-боец "Азова" о деталях перепалки

Президент Владимир Зеленский 26 октября посетил Золотое-4, где встретился с ветеранами-добровольцами. Разговор гаранта и экс-бойцов получился довольно скандальным и наделал немало шума среди украинцев. Экс-боец "Азова" Денис убеждает, что ветераны услышали президента и пошли на определенные компромиссы. Однако, они осуждают разведение войск на Донбассе и остаются на позициях в Золотом-4.

Ветераны боевых действий прибыли в Золотое-4 еще в начале октября. Они будут оставаться там до тех пор, пока власть Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера.

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Президент Владимир Зеленский неожиданно посетил добровольцев 26 октября. По словам гаранта, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.

Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбить из поселка.

Журналисты 24 канала поговорили с бывший бойцом "Азова" Денисом с позывным "Янтарь". Именно с ним эмоциональнее всего разговаривал Зеленский и требовал, чтобы добровольцы сдали оружие и покинули Золотое-4. Читайте в эксклюзивном интервью о разговоре с президентом, проверке правоохранителей, передаче оружия собратьям и отношении местных жителей к разведению сил.

Визит Зеленского плавно перерос в спор

Как прошла ваша встреча с президентом Зеленским?

Мы не знали заранее о визите Зеленского к нам. Нам сообщили лишь за час до того, как он пришел. Мы общались и, по моему мнению, вообще разговор состоялся нормально.

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Возможно, в некоторых ситуациях были довольно эмоциональные аргументы от нас. В частности, молодые ребята общались не так светски, как к этому привык президент и другие. Но диалог происходил вполне аргументировано и с определенным фактажем. Мы пытались передать наши мысли и переживания по поводу той ситуации, которая складывается сейчас относительно будущего Украины (речь идет о разведении войск и согласии на формулу Штайнмайера – 24 канал).

Затем президент ушел, но через минуту сразу вернулся. Именно тогда и началась эмоциональная беседа Зеленского по поводу того, что у нас в доме есть оружие и так далее. Замечу, ему кто-то подсказал вернуться к нам с этим вопросом.

Я скажу так: мы никакого закона не нарушаем. Я смотрел Закон Украины об Операции Объединенных сил и положении Кабмина, которые регулируют отношения в зоне ООС. Мы их не нарушаем. То есть нет ни одной статьи этого закона или положения, которое мы нарушили, даже если у нас было легальная оружие и разрешение на него.

Да, в этом законе есть засекреченные статьи. Однако, ссылаясь на эти статьи, нас, граждан Украины, должны сначала ознакомить с их сутью. Тогда можно указывать, что именно мы нарушаем и что должны исправить.

Командование Объединенных сил сообщало, что добровольцы в Золотом не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в поселке с оружием незаконно. Они якобы не относятся к категориям людей, которые по закону ООС могут находиться на Донбассе с оружием.

Почему дошло до конфликта с президентом?

В любом случае, президент есть президент. Он решил пообщаться с нами в своей специфической манере. Ну мы поговорили.

Я решил напомнить Зеленскому, что за день до его визита в Золотое-4 по Украине прошли акции "Нет капитуляции!". Активисты хотели, чтобы Зеленский встретился в Киеве хотя бы с лидерами областей, чтобы урегулировать вопрос накала относительно ситуации в Украине, в частности, что касается разведения войск на Донбассе. Я хотел ему напомнить, что люди просили такую ​​встречу.



Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / 24 канал

Но президенту показалось, что я пытаюсь его на что-то спровоцировать и ставить ультиматумы. Хотя на самом деле, если есть возможность – логично сказать человеку: было бы неплохо, чтобы Вы обратили внимание на эти моменты.

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Вот этот эпизод, когда Зеленский рассказывал, что он президент, ему 42 года и так далее... Это и вызвало наиболее бурную реакцию.

Не могу сказать, что это ранило нас, ветеранов, в душе. Случилось так, как случилось. Это есть и этого не изменить. Но главное, чтобы власть сделала соответствующие выводы и услышала главное, что мы пытались донести на встрече с президентом.

Затем мы все же попрощались с Зеленским. Я сказал, что ветераны в рамках действующего законодательства остаются в Золотом-4 и мы будем соблюдать закон. А еще, пожелали президенту хорошего дня.

Добровольцы все же вывезли оружие с позиции: куда

Зеленский говорил, что у вас есть незаконное оружие и потребовал вывезти его. МВД вечером 27 октября сообщило, что ветераны вывезли все оружие из Золотого-4 в сопровождении полиции. Это правда?

Никакого незаконного оружия у нас не было. Абсолютно все оружие, которое было у нас на руках, оно легальное, законное и имеем разрешения на него. Это однозначно.

Ніхто нашу зброю не вивозив. Щоби зменшити градус конфлікту, ми пішли на певний консенсус. Тому тепер у цій будівлі, на яку вказував президент, зброї немає. Однак МВС її не вивозило. Ми передали зброю нашим побратимам на зберігання. Вони також перебувають у Золотому, просто на інших позиціях. Зараз зброя зберігається у сейфі, як і має зберігатися.

Мы все делаем в рамках закона. На позиции, где был президент, оставлен дозор. Но СМИ подали информацию несколько помпезно и похвально преувеличено. Это неправда, что власть надавила и нагнула тех людей, которые находятся в Золотом-4.

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Мы пришли к концесуальному решению и решили, что можем на это пойти (забрать оружие из дома – 24 канал). Однако сдавать им оружие мы точно не собирались и не сделали.

Мы несем уголовную ответственность за то, что с этим оружием происходит, и что с ним может произойти. Нет гарантии, что сотрудники полиции не используют его, либо не подставят нас. Хотя, надеюсь, такого не будет.

Поэтому мы вправе отдать его не МВД, а своим товарищам. Они нам вернут оружие, если оно будет очень нужно здесь, вблизи фронта.

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Откуда у вас это оружие?

Это не оружие со службы в армии. Это гражданское оружие, которое мы купили в магазине, получив разрешение. У нас были карабины, автоматическое и помповое оружие.

На позицию приезжала полиция: зачем

Утром 28 октября к вам в Золотое-4 приезжали вооруженные правоохранители. Они якобы хотели проверить документы у журналистов, которые находились с добровольцами. Как все было и что говорили полицейские?

Утром нам сообщили, что через полчаса к нам приедет полиция. Вполне вероятно, что с посылом, чтобы нас выселить. Через полчаса действительно приехала полиция в количестве до 20 сотрудников. Они были в полной боевой готовности, с автоматическим оружием, в разгрузках (разгрузочные жилеты). Вышли и начали строиться.

Правоохранители были за 20-30 метров от нас, поэтому мы сами подошли к ним. Мы спросили, в чем собственно дело, что они хотят и имеют ли к нам. Мы предложили им пообщаться непосредственно на месте. Но полицейские сказали, что не имеют к нам вопросов.

Они приехали посмотреть на машину, которая припаркована неподалеку от соседнего к нам дома. Это была машина журналиста, который был с нами. Он дал согласие, чтобы правоохранители посмотрели его машину, документы и документы на машину.

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Было немного странно, что приезжало не однородное подразделение. Часть из них – это спецназовцы, которые были в полной боевой готовности. Другая часть – действительно обычные полицейские, которые приехали посмотреть на эту машину.

Впоследствии они отъехали где-то на 50 метров, остановились и смотрели в нашу сторону. Мы смотрели на них. Через некоторое время они все-таки уехали.



Вооруженные правоохранители приехали на позицию ветеранов в Золотом-4 / фото с фейсбука

Какая у них была цель или задача – мы точно не знаем. Но это очень странно: чтобы посмотреть на один автомобиль – приезжает большое количество полиции в при полной боевой готовности.

Утром 28 октября в Золотое-4 на Луганщине приехали 18 вооруженных представителей полиции и Военной службы правопорядка. Они проверяли авто журналиста Марка Левина, который был на позиции у ветеранов.



Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян пояснил, что такие меры – необходимы в зоне ООС. Особенно в Золотом-4, где сейчас опасно.

О возможном силовом изгнании из Золотого-4

Вы ранее заявляли, что власть хочет выселить вас из Золотого-4. Несмотря на это, пока вы остаетесь на позициях. Рассматриваете вариант, что полиция действительно придет выгонять вас? Что будете делать в таком случае?

Я не знаю ни одного законного требования полиции, которое могло бы нас заставить покинуть Золотое-4.

Я могу покинуть Золотое, если у меня будет ротация. Я сюда приехал как волонтер, как доброволец со своими собратьями. Мы планировали на неделю сюда заехать и в принципе как раз должны скоро уехать. Только в этом случае я могу покинуть Золотое. Но на мое место приедут другие.

А как законно полиция будет требовать от нас, граждан Украины, покинуть территорию Украины? Я не знаю.

Мы же не сдаем территории и не отдаем их врагу, мы делаем эту зону демилитаризованной. Здесь ребята-волонтеры не являются сотрудниками ВСУ или Нацгвардии. Это просто граждане Украины. Как их можно заставить уехать?

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А если против вас применят силу?

Тогда мы конечно же будем защищаться. Любое лицо имеет право на самозащиту. Если нас незаконно будут атаковать, мы конечно же будем пытаться защищать свои конституционные права и будем давать отпор.

Однако сегодня приходил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян. Он уверял, что никто нас штурмовать и выбивать из Золотого-4 не будет. Троян сказал, что напишет заявление на отставку, если такое произойдет.

Хомчак называет ветеранов "нациками": провокация или тупость

Приходил ли к вам кто-то из руководства военных или власти после конфликта с Зеленским?

Вообще военные и другие полицейские к нам заходили. Однако первые лица государства в сфере ВСУ нас не посетили. Они уже и так наделали глупостей.

Вот господин Хомчак (начальник Генштаба ВСУ – 24 канал) называл нас, тех кто сидит в доме и общался с президентом, – "нациками". Нам об этом сказали местные. И такие слова серьезно влияют на жителей. У них специфическое восприятие этого термина, который связывают с II Мировой войной из-за советской ментальности. Для местных "нацики" – это не националисты и не Национальная гвардия.

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Поэтому Хомчак такими нелепыми заявлениями сразу настраивает местное население против нас. Но мы с ними общались, вышли на определенный диалог и нормально поговорили. Поэтому, никаких конфликтов нет. У нас могут быть разные точки зрения, мы можем эмоционально общаться. Однако все это заканчивается диалогом каким-то консенсусом и конечной точкой понимания.

Часть людей нас в принципе поддерживает, они понимают почему все так. А есть некоторые люди, которые имеют свое отношение.

Поэтому я не понимаю, чего добивался Хомчак такими нелепыми заявлениями. Понимает ли он, что таким образом будоражит какую-то неприязнь и проблему. Зачем это делать? Это либо тупость, либо какая-то спланированная провокация против нас.

Местные боятся разведения сил: почему

Как местные реально относятся к разведению сил на Донбассе? Ведь Зеленский заявлял, что они выступают "за" такие шаги, а вы наоборот – что "против". Так где же истина?

Я не знаю, кто приводил к Зеленскому местных людей. К нему подошли люди, некоторые из которых жили раньше на оккупированных территориях, ходили на референдумы и голосовали за так называемые оккупационные "Л/ДНР". Поэтому, мне кажется не совсем объективно прислушиваться к мнению тех людей, которые уже один раз предали Украину.

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Но есть люди, которые за Украину. И именно они как раз переживают за себя, потому что у них всегда была и есть проукраинская позиция. Они волнуются, что отвод войск и дальнейшее их разведение может повлиять на их будущее. То есть им придется выселяться отсюда, чтобы не навлечь на себя наказание со стороны тех, кого сюда приведут пророссийские боевики. А мы как раз таки думаем, что они придут. В истории уже были такие случаи: Абхазия, Карабах, Широкино в 2015 году.

Извинения от Зеленского не нужны

Президент во время разговора с вами был довольно грубым в общении. Украинцы осудили гаранта за такое поведение, особенно с ветеранами войны. Что вы думаете об этом и ждете ли извинений от Зеленского?

Мне честно говоря плевать, будет Зеленский перед нами извиняться или нет. Меня больше интересует то, чтобы вопрос интересов Украины был решен правильно и честно.

Мы не из сахара, не развалимся. Ничего страшного не произошло. Относительно нас он ничего некорректного не сказал, не обзывал. Это уже потом СМИ стали больше раскручивать эту историю. Президенту нецелесообразно вести так диалог с украинцами на камеры и в присутствии своих подчиненных. Если бы мы были в непубличной обстановке, это было бы терпимо. Но все равно неприемлемо для меня. Статус президента – обязывает.

Поэтому, по моему мнению, не стоит в таком стиле общаться Президенту Украины. Однако что касается каких-то извинений – это должно быть его личное мужское решение. Если он его примет – хорошо. Если нет – то нет. Мне больше болит и я переживаю за будущее Украины. А еще за те шаги, которые Зеленский в дальнейшем будет делать на посту президента.



Зеленский на встрече с добровольцами в Золотом-4 / фото с фейсбука

Кто сейчас в Золотом: "азовцы" или ветераны

Ну и в заключение. В СМИ вас называют по-разному: добровольцы, "азовцы", Нацкорпус тому подобное. Как правильно говорить и представители каких групп среди вас?

Отмечу сразу, действующих бойцов "Азова" в Золотом-4 нет. Полк "Азов" подконтролен Нацгвардии и их не направляли сюда в поселок.

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Здесь может быть симбиоз. То есть один человек может иметь одновременно несколько "званий".

Сейчас у нас на позиции есть:

ветераны "Азова" и других боевых подразделений, приехавшие как волонтеры,

представители Нацкорпуса,

представители Нацдружин,

активисты-волонтеры,

ветераны войны на Донбассе.

Всего на одной позиции находится примерно 8-20 человек. Все очень относительно, потому что люди постоянно приезжают и уезжают.

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