Зеленский выступил в хорошую ничью с Путиным: эксперт о последствиях нормандского саммита

О годовщине президентства Зеленского – в программе "Политбюро" говорили директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, нардеп 8 созыва Анна Гопко, политтехнолог Тарас Загородний, журналисты Юрий Бутусов и Павел Казарин, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, исполнительный директор УИМ Виктор Андрусив.

Про ставлення українців до президента

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович зазначив, що наразі показники довіри як до президента, так і до монобільшості є дуже високими. Крім цього, згідно з дослідженнями через коронавірус зростає підтримка місцевої та національної влади.

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Він також розповів, що зараз не доводиться говорити про обвали, адже президенту, як і його партії довіряють. Українці сподіваються і надалі на вирішення 3 основних проблем, що є в державі:

війна на Сході;

корупція;

економічне зростання, покращення матеріального добробуту.

На думку Олексія Антиповича, поки що ці проблеми є актуальними, тож українці сподіваються, що влада, зокрема, і президент Зеленський їх вирішать.



Олексій Антипович / Фото rbc.ua

За його слова, українці йшли на президентські вибори у 2019 році з метою змінити систему влади в країні. І саме це бажання на зміну реалізувалося. Адже в Україні оновилися представники влади на всіх рівнях, крім місцевого.

Зараз, можливо, є невеликий відкат назад і бажання мати професіоналів у владі, людей з досвідом. Це зрозуміло, але показники і запит на зміни лишився, він ще не реалізувався до кінця. Це залишає можливості для президента Зеленського утримувати достатньо високі показники,

– відзначив Олексій Антипович.

Крім цього, він наголосив, що наразі Зеленський і його партія залишаються безальтернативними, тому що українці не хочуть повертатися до старих політичних сил.

"Запит на зміни, на роботу влади від Зеленського був, як на мене, набагато більший, ніж від Петра Порошенка. Попри те, що п'ятий президент переміг на виборах у першому турі. Але Зеленський набрав у другому турі надзвичайно високі показники, тож на нього покладалися надзвичайно високі сподівання", – розповів Олексій Антипович.



Як змінилося ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Про зовнішню політику Зеленського

За словами нардепки 8 скликання Ганни Гопко, важливо розуміти, як відбувалися більшість дипломатичних кроків президента, наскільки вони були фрагментарними, хаотичними і рефлекторними. Україна не змогла проактивно діяти, і причина в цьому, на думку нардепки:

відсутність досвіду Володимира Зеленського;

відсутність професійної команди дипломатів.

Крім цього, Андрій Єрмак спочатку в статусі радника очільника держави, а згодом як голова Офісу Президента намагався підмінити зовнішньополітичне відомство

Раніше був принцип "нічого про Україну без України". Натомість протягом останніх місяців союзники і партнери України почали проводити телефонні розмови, зокрема президент Франції Макрон обговорив з Володимиром Путіним ситуацію на Донбасі,

– зазначила Ганна Гопко.

Натомість Тарас Загородній відзначив, що зовнішня політика Зеленського не була надто хаотичною. Тому що найголовніше – це збереження санкцій, попри тиск РФ, а також підтримка з боку союзників України – це США і європейські лідери.

Як продемонстрував нормандський саміт, який востаннє відбувся ще в 2016 році, нічого такого, що можна було б назвати повною зрадою не відбулося. Зеленський виступив у гарну нічию з Путіним. Можна бачити реакцію російських пропагандистів, які дуже незадоволені політикою Зеленського, і вони його не дуже схвалюють,

– розповів Тарас Загородній.

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Нардепка 8 скликання Ганна Гопко додала, що Зеленський скористався і напрацюваннями попередньої влади, зокрема, в тому, що стосується жорсткої позиції у парламентській асамблеї НАТО.

Вона розповіла, що 21 квітня відбулась телефонна розмова з євродепутатами. Вони зазначили, що курс на ЄС та НАТО в Україні – декоративний, і є більше декларації. У Європейському Союзі хотіли б бачити більш проактивну позицію з боку України.



Ганна Гопко, Тарас Загородній / Колаж 24 каналу

На думку політтехнолога Тараса Загороднього, є 2 людини, які визначальні щодо зовнішньополітичних питань. Це:

голова Офісу Президента Андрій Єрмак;

міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, який був присутній у мінській групі.

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Втім він додав, що і Росія зараз перебуває у внутрішньому напруженні через падіння цін на нафту, коронавірус, транзит влади.

Як змінилася оборонна сфера

На думку головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова, фрагментарна політика в Україні щодо оборонної сфери була завжди, але сьогодні – вже на шостому році війни – очевидна її абсолютна тупіковість, неефективність та велика небезпека для держави.

Він розповів, що дипломатичні позиції України – вкрай неефективні через слабкість держави та неефективність системи безпеки і оборони. Тому для того, щоб отримати результати, війна та оборона мають вестися професійно.



Головні невдачі президента за рік / Інфографіка 24 каналу

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зазначив, що зараз вже є передумови для завершення війни, однак Україна ними не користується.

"Передумови для закінчення війни я бачу на боці Росії. В неї серйозні економічні проблеми і не тільки, якими ми могли би скористатися. Тобто це дає нам дуже хороше вікно спроможностей: і мілітарних, і дипломатичних. До цього просто треба наважитися і бути сміливішими. Треба відчути все-таки, що ми є суб'єкт – ми можемо чогось вимагати, а не тільки йти на чужі умови", – пояснив Віталій Дейнега.

Про зміни в оборонній сфері за президентства Зеленського – читайте тут.



Юрій Бутусов, Віталій Дейнега / Колаж 24 каналу

Про реформу правоохоронних та антикорупційних органів

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін відзначив, Зеленський виконав частину зобов'язань, наприклад, щодо відповідальності за незаконне збагачення. Однак від нього й досі чекають судової реформи.



Віталій Шабунін / Фото 24 канал

Віталій Шабунін додав, що президент також не реформував СБУ. Законопроєкт, який він подав в парламент прямо суперечить тому, під чим він підписався перед виборами.

"Щодо ДБР, так, Трубу звільнили, але спочатку його замінили на Венедіктову. Тепер там виконує обов'язки ключової людини – адвокат Януковича", – пояснив голова Центру протидії Корупції.

Про те, які реформи не виконав Зеленський – читайте тут.

Про загальну стратегію розвитку держави

Журналіст Павло Казарін розповів, що вже зараз помітно, як від Зеленського відколюється якась частина електорату.

"Нещодавно було опубліковане велике інтерв'ю з соціологом Володимиром Паніотто. Він говорив, зокрема, що виборці Зеленського насамперед переходять до ОПЗЖ. Тобто це проросійський електорат, який розчарований тим, що президент не домовився з РФ десь посередині, як обіцяв," – пояснив Павло Казарін.

Про зміни в електораті Зеленського – читайте тут.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів зазначив, що політика Зеленського показує тільки те, що він не втілює ніякого бачення, а це є хаотичний набір різних рішень, які пропонує йому його оточення.

Фактично президент Зеленський є жертвою свого оточення, рішень, які вони пропонують, – прокоментував Віктор Андрусів.

Павло Казарін, Віктор Андрусів / Колаж 24 каналу