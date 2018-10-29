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      Зеленский взял Дорофееву в любовницы: "Квартал 95" показал трейлер комедии "Я, ты, он, она"

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      Украинская комедия "Я, ты, он, она"
      Украинская комедия "Я, ты, он, она" / Пресс-служба

      Сегодня, 29 октября, студия "Квартал 95" презентует официальный трейлер новой романтической комедии "Я, ты он, она", снятого при поддержке Госкино Украины. Звездная премьера картины с участием главных актеров состоится 17 декабря. В кинотеатрах фильм появится 27 декабря.

      В фильме речь идет о супругах Ткаченко – Максиме (играет Владимир Зеленский) и Яне (Настя Короткая), которые прожили в браке 10 лет. Их отношения превратились в союз, любовь – в уважение, а страсть – в обязанность.

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      После чего так же спокойно Максим и Яна решили расстаться. На то время перед обоими уже открылись новые перспективы в личной жизни, каждый из них пробует найти счастье вне брака с героями их новых романов – Борисом (Евгений Кошевой) и Еленой (Надя Дорофеева).

      "Вечером Макс и Яна встречаются дома и устраивают первый за 10 лет настоящий скандал. Успокоившись, мужчина и женщина приходят к мысли о том, что если бы они не молчали все эти 10 лет, а высказывались сразу, то может все бы было по-другому. В конце концов Макс и Яна договариваются за отведенный на примирение месяц помочь друг другу сделать то, что они всегда хотели попробовать, но боялись об этом даже подумать: эротические фантазии, тяга к экстриму и просто странные желания", – говорится в сюжете ленты.

      Официальный трейлер "Я, ты, он, она": смотрите видео

      Режиссером картины стали сам Владимир Зеленский и голливудский режиссер Дэвид Додсон.

      В фильме также снялись Ольга Сумская, Стас Боклан, Оля Полякова, Сергей Бабкин и Юрий Ткач.

      Интересно, что саундтрек к фильму написала группа "Антитела". Кроме того, в фильме будут звучать песни в исполнении группы "Время и Стекло", Сергея Бабкина и группы "Без ограничений".

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Надя Дорофеева Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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