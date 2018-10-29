Зеленский взял Дорофееву в любовницы: "Квартал 95" показал трейлер комедии "Я, ты, он, она"

Сегодня, 29 октября, студия "Квартал 95" презентует официальный трейлер новой романтической комедии "Я, ты он, она", снятого при поддержке Госкино Украины. Звездная премьера картины с участием главных актеров состоится 17 декабря. В кинотеатрах фильм появится 27 декабря.

В фильме речь идет о супругах Ткаченко – Максиме (играет Владимир Зеленский) и Яне (Настя Короткая), которые прожили в браке 10 лет. Их отношения превратились в союз, любовь – в уважение, а страсть – в обязанность.

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После чего так же спокойно Максим и Яна решили расстаться. На то время перед обоими уже открылись новые перспективы в личной жизни, каждый из них пробует найти счастье вне брака с героями их новых романов – Борисом (Евгений Кошевой) и Еленой (Надя Дорофеева).

"Вечером Макс и Яна встречаются дома и устраивают первый за 10 лет настоящий скандал. Успокоившись, мужчина и женщина приходят к мысли о том, что если бы они не молчали все эти 10 лет, а высказывались сразу, то может все бы было по-другому. В конце концов Макс и Яна договариваются за отведенный на примирение месяц помочь друг другу сделать то, что они всегда хотели попробовать, но боялись об этом даже подумать: эротические фантазии, тяга к экстриму и просто странные желания", – говорится в сюжете ленты.

Официальный трейлер "Я, ты, он, она": смотрите видео

Режиссером картины стали сам Владимир Зеленский и голливудский режиссер Дэвид Додсон.

В фильме также снялись Ольга Сумская, Стас Боклан, Оля Полякова, Сергей Бабкин и Юрий Ткач.

Интересно, что саундтрек к фильму написала группа "Антитела". Кроме того, в фильме будут звучать песни в исполнении группы "Время и Стекло", Сергея Бабкина и группы "Без ограничений".