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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      Зеленский заинтересован в том, чтобы выборы в Верховную Раду прошли как можно быстрее

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      Зеленский заинтересован в том, чтобы выборы в ВР прошли как можно быстрее
      Зеленский заинтересован в том, чтобы выборы в ВР прошли как можно быстрее / Ukranews.com

      Украинцы поверили лидеру "Квартал 95" Владимиру Зеленскому, но теперь начинается реальная политика, где люди могут быстро разочароваться в политических лидерах. Это приводит к постепенному падению рейтингов. Поэтому, конечно, новый президент заинтересован в том, чтобы выборы в ВР прошли как можно быстрее, пока он максимально популярен, а не осенью.

      Такое мнение высказала в своем видеоблоге "Политическая кухня" журналистка Кристина Бердинских.

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      По ее словам, в Украине очередные парламентские выборы должны состояться в конце октября. "Но политическая целесообразность подсказывает Зеленскому, что было бы хорошо, если бы они прошли раньше. И он это признал в интервью сайту РБК-Украина", – ответила журналистка.

      Я не уверена, Зеленский пойдет на роспуск парламента. Сейчас в своих заявлениях, он предполагает такую ​​возможность, но это может быть только средством воздействия на нынешних депутатов – лучше поддерживайте законопроекты, иначе уже скоро, вы прекратите быть депутатами. И депутаты из разных фракций до следующих парламентских выборов могут пойти на такое ​​ситуативное сотрудничество,
      – отметила Бердинских.

      Она также рассказала, что основанием для досрочного роспуска Рады может быть то, что в ней давно уже нет необходимого количества депутатов в коалиции.

      Журналистка сказала, что похожая ситуация была во Франции, когда Эмануэль Макрон победил на президентских выборах в 2017 году. Парламентские выборы состоялись буквально через месяц и партия Макрона на них победила с огромным преимуществом. У президента Франции проблемы начались уже позже.

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      "Думаю, что Зеленский может рассчитывать на поддержку части фракции "Народного фронта", по крайней мере на тех депутатов, которые ориентируются на министра внутренних дел Арсена Авакова. А в оппозиции к Зеленского останется БПП, и то возможно – не все депутаты. Поэтому Зеленский может наладить сотрудничество и с действующим составом парламента. Все зависит от конкретных законопроектов", – добавила Бердинских.

      Полный выпуск видеоблога "Политическая кухня" с Кристиной Бердинских за 23 апреля 2019 года

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Видеоблоги Народный фронт Парламентские выборы 2019 Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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