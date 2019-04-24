Зеленский заинтересован в том, чтобы выборы в Верховную Раду прошли как можно быстрее

Украинцы поверили лидеру "Квартал 95" Владимиру Зеленскому, но теперь начинается реальная политика, где люди могут быстро разочароваться в политических лидерах. Это приводит к постепенному падению рейтингов. Поэтому, конечно, новый президент заинтересован в том, чтобы выборы в ВР прошли как можно быстрее, пока он максимально популярен, а не осенью.

Такое мнение высказала в своем видеоблоге "Политическая кухня" журналистка Кристина Бердинских.

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По ее словам, в Украине очередные парламентские выборы должны состояться в конце октября. "Но политическая целесообразность подсказывает Зеленскому, что было бы хорошо, если бы они прошли раньше. И он это признал в интервью сайту РБК-Украина", – ответила журналистка.

Я не уверена, Зеленский пойдет на роспуск парламента. Сейчас в своих заявлениях, он предполагает такую ​​возможность, но это может быть только средством воздействия на нынешних депутатов – лучше поддерживайте законопроекты, иначе уже скоро, вы прекратите быть депутатами. И депутаты из разных фракций до следующих парламентских выборов могут пойти на такое ​​ситуативное сотрудничество,

– отметила Бердинских.

Она также рассказала, что основанием для досрочного роспуска Рады может быть то, что в ней давно уже нет необходимого количества депутатов в коалиции.

Журналистка сказала, что похожая ситуация была во Франции, когда Эмануэль Макрон победил на президентских выборах в 2017 году. Парламентские выборы состоялись буквально через месяц и партия Макрона на них победила с огромным преимуществом. У президента Франции проблемы начались уже позже.

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"Думаю, что Зеленский может рассчитывать на поддержку части фракции "Народного фронта", по крайней мере на тех депутатов, которые ориентируются на министра внутренних дел Арсена Авакова. А в оппозиции к Зеленского останется БПП, и то возможно – не все депутаты. Поэтому Зеленский может наладить сотрудничество и с действующим составом парламента. Все зависит от конкретных законопроектов", – добавила Бердинских.

Полный выпуск видеоблога "Политическая кухня" с Кристиной Бердинских за 23 апреля 2019 года