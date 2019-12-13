Зеленский заявил, что квартиры "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема замороженного строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена. Эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис Президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос", – сказал Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

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На сегодня, на вечер (12 декабря) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена, и взял на себя обязательства "Киевгорстрой",

– сообщил президент.

Что известно о замороженном строительстве " Укрбуда"

Госкорпорация "Укрбуд" остановила строительство 26 жилых комплексов. Из-за этого без жилья могли остаться более 13 тысяч инвесторов.

В частности, жилой комплекс "Харьковский" уже второй год находится в замороженном состоянии. Один дом стоит без тепла, еще 2 – вообще недостроенные. Жилой комплекс введен в эксплуатацию лишь на треть, а строительство остановилось еще летом. Из-за этого его невозможно подсоединить к тепловым сетям. Такая же ситуация еще на 26 объектах "Укрбуда".

В "Укрбуда" нет денег на счетах для завершения строительства. Поэтому для решения проблем застройщика нужны были дополнительные деньги.

5 декабря инвесторы жилых комплексов "Укрбуда" обратились к Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

Заметим, что на сегодня НАБУ расследует дело против экс-совладельца "Укрбуда" Максима Микитася. Ему забрасывают сделки с квартирами для Минобороны. О судьбе своих инвесторов он говорить не хочет. Говорит, что не имеет никакого отношения к "Укрбуду".