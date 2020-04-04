Зеленский заявил, что нехватки продуктов в Украине не будет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки продуктов не будет.
Зеленский добавил, что потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет. Об этом он сказал во время традиционного селекторного совещания по борьбе с распространением коронавируса, говорится на сайте Офиса Президента.
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Также президент заслушал информацию о состоянии деятельности и направления работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии COVID-19.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению главы государства правительство разрабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.
Государство должно заниматься самыми бедными. Это – наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ожидает помощи. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не учитывать выходные и как можно скорее разработать эти программы,
– заявил Зеленский.
По просьбе президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на горючее, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться. Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.
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Кроме того, затронули вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов. Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1096 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек скончались, 23 – выздоровели.
- 12 марта правительство ввело карантин в Украине. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.
- За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине предусмотрены штрафы от 17 до 51 тысячи гривен или до 3 лет лишения свободы на срок.
- Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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