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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Зеленский заявил, что у него есть ответ на российские паспорта для жителей Донбасса

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      Зеленский заявил о подготовке "нескольких ходов" в ответ на паспорта России на Донбассе
      Зеленский заявил о подготовке "нескольких ходов" в ответ на паспорта России на Донбассе / Фото из открытых источников

      Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

      Таких ходов несколько, сказал он перед встречей с Председателем Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями фракций в субботу, 4 мая, сообщает корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Жители Донбасса вместе с российскими паспортами получают "военный билет"

      24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса, а потом вообще сказал, что раздумывает над облегчением получения российского гражданства для всех украинцев.

      В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем всем,
      – сказал Зеленский журналистам.

      Отметим, 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      Как реагирует Украина на паспорта России на Донбассе?Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами России. Он отметил, что не стоит говорить с Украиной языком угроз.

      В то же время действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона. Кроме того, Россия нарушила Минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины.

      Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак отметил, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому, жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Российские паспорта на Донбассе Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Новости политики Владимир Зеленский
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