Зеленський готовий битися з Путіним: політтехнолог пояснив, що означає цей меседж
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти на двобій із главою Кремля Владіміром Путіним. Фактично він принизив російського диктатора.
Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, це такий своєрідний виклик образу так званого "альфа-самця", який Путін довго намагався створювати на публіці.
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Вплинуло на певну російську аудиторію
Як наголосив Шейтельман, Зеленський красиво принизив Путіна. Саме диктатор роками показував, який він "альфа-самець", самбіст, каратист. А тут Зеленський продемонстрував, що взагалі не боїться цього старця, який ховається по бункерах.
Фактично Зеленський принизив Путіна такою публічною заявою. Путін ж довго кічився, що він такий-сякий борець та самбіст. А як він сприймав Зеленського? Як клоуна. І тут Зеленський пропонує вийти і розібратися, щоб Путін відповів за свої слова,
– зазначив Шейтельман.
На його думку, це спрацювало на російських еліт. Вони точно публічно нічого не заявляли, але подумали, що Зеленський – красень.
Що означає меседж Зеленського про двобій з Путіним: дивіться відео
Зеленський готовий битися із Путіним
- Президент Володимир Зеленський в одному з нещодавніх інтерв'ю заявив, що готовий був би вийти на ринг проти диктатора Путіна.
- Він підкреслив, що "справжній мужик", якщо хоче передати повідомлення або просто набити морду, то робить це сам. Тому Зеленський готовий хоч завтра на такий двобій.
- Також в інтерв'ю Зеленський заявив, що не вірить у результат розмов іноземних лідерів з Путіним. Адже Путін насправді дбає лише про власний інтерес.