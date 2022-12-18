Зеленський готовий битися з Путіним: політтехнолог пояснив, що означає цей меседж

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти на двобій із главою Кремля Владіміром Путіним. Фактично він принизив російського диктатора.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, це такий своєрідний виклик образу так званого "альфа-самця", який Путін довго намагався створювати на публіці.

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Вплинуло на певну російську аудиторію

Як наголосив Шейтельман, Зеленський красиво принизив Путіна. Саме диктатор роками показував, який він "альфа-самець", самбіст, каратист. А тут Зеленський продемонстрував, що взагалі не боїться цього старця, який ховається по бункерах.

Фактично Зеленський принизив Путіна такою публічною заявою. Путін ж довго кічився, що він такий-сякий борець та самбіст. А як він сприймав Зеленського? Як клоуна. І тут Зеленський пропонує вийти і розібратися, щоб Путін відповів за свої слова,

– зазначив Шейтельман.

На його думку, це спрацювало на російських еліт. Вони точно публічно нічого не заявляли, але подумали, що Зеленський – красень.

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Зеленський готовий битися із Путіним