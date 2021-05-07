Деталі зустрічі президента та виробника вакцини

Глава держави подякував Пунавалі за вакцину проти COVID-19 індійського виробництва. Адже саме CoviShield була першим препаратом, який отримала Україна.

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Зеленський побажав здоров'я індійському народу у боротьбі з коронавірусом. Він наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги.

Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов'язково отримає гуманітарний вантаж від України,

– розповів Зеленський.

Пунавала зі свого боку зазначив, що Індія вже поставила нашій країні півмільйона доз вакцини. Він запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, щойно індійський уряд відновить її експорт.

Зеленський запропонував Пунавалі вивчити можливості співпраці Serum Institute of India та українських партнерів з метою спільного виробництва в Україні вакцини про COVID-19.

Зверніть увагу! Раніше допомогу Індії запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що Україна відправить державі кисень.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Індії