Відповідні документи глава держави вніс у Раду як невідкладні. Мовиться про законопроєкти №5557 і №5558.

Раніше Зеленський підписав ключовий закон земельної реформи

Вони з'явилися на сайті парламенту 25 травня. Втім, їхнього тексту чи відповідних супровідних документів наразі ще немає.

Збільшити чисельність ЗСУ президент пропонує саме у зв'язку з ухваленням закону про основи національного спротиву.

Головний комітет, який розглядатиме обидві ініціативи Зеленського, – з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Чисельність ЗСУ: що відомо

За даними Ukrainian Military Pages, станом на лютий 2021 року у Збройних силах України є 246 445 людей, з них – 195 626 військовослужбовців.

Строковиків в українській армії – 20 647. При цьому, 40 114 бійців беруть участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі. Ще 359 – служать за кордоном.