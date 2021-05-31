Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вже в середу, 2 червня, розгляне подання президента. Про це повідомив у своєму телеграмі заступник голови комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.
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"В середу Комітет організації держвлади Ради розгляне питання подання президента про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня", – мовиться у повідомленні.
Подання Зеленського щодо звільнення Греня / Фото документа з телеграму Качури
Подання розглянуть 2 червня 2021 року / Фото документа з телеграму Качури
Що відомо про Віталія Греня
- Він є членом Центральної виборчої комісії з осені 2019 року.
- Грень – один із 12 членів Комісії, якого призначили за квотою парламентська фракція "Слуга народу".
- Його обрали бути відповідальним за забезпечення здійснення повноважень ЦВК у Волинській та Миколаївській областях.
- У ЦВК на початку травня 2021 року заявили, що Грень не позбувся під час перебування на відповідній посаді однієї зі своїх компаній.