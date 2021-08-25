Зеленський відвідає Кишинів у День незалежності Молдови

25 августа 2021 , 12:29
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Президент Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності Молдови. Для цього він 27 серпня завітає до Кишинева.

З нагоди свята до молдовської столиці також прибудуть лідери Румунії та Польщі. Про це повідомили в адміністрації Майї Санду.

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Зеленський їде до Молдови

Президенти Володимир Зеленський, Клаус Йоханніс та Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях, організованих на площі Великих національних зборів, з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.

  • Після цього відбудеться низка двосторонніх зустрічей.

В очільниці Молдови додали, що глава Польщі прилетить до Кишинева 26 серпня. Він проведе у цей день "низку зустрічей з високопоставленими особами", зокрема з лідеркою держави Маєю Санду.

Зверніть увагу! У День Державного Прапора України, 23 серпня, президентка Молдови Майя Санду взяла участь в установчому саміті Кримської платформи у Києві.

Останні події у Молдові: коротко

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Автор: Олег Васьків