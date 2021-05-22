За його словами, останні кілька опитуваннь свідчать про те, що довіра до президента знову зростає. Відтак недовіра – знов зменшується.

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Тому, на його думку, ці результати зображають ситуацію, яка є в українській політиці.

Володимир Зеленський є найбільш популярним українським політиком із найбільшою довірою. Це правда,

– вважає глава "Слуги народу".

Щодо передумов, чому зберігається така висока підтримка, то Корнієнко думає, це тому, що Зеленський – перший президент, який іде курсом виконання своїх обіцянок.

Виконані обіцянки Зеленського

"Уже приблизно 20 – 25%, за різними підрахунками, обіцянок виконано. Це майже третина терміну. Ще 55% в процесі виконання", – додав він.

Корнієнко заявив, це означає, що є потенціал, щоби виконати до 80% обіцянок, які дав президент. Це дуже високий показник, наголосив Корнієнко.

"Це дає підстави людям вірити в курс президента й підтримувати його в опитування та соцмереж, долучаючись до нашої політсили на місцях – це вже найвищий рівень підтримки", – підсумував він.

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