Зеленський затвердив склад ради, яка опікуватиметься правами українських захисників
Президент Володимир Зеленський 9 квітня підписав указ щодо Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У ньому він затвердив склад структури.
Источник:Офіс Президента
Чим займатиметься відомство
Консультативна рада буде моніторити додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів АТО, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників.
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Крім того, рада вноситиме пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.
Консультативна рада працюватиме над удосконаленням законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну,
– мовиться у повідомленні.
Склад ради
- Голова структури – заступниця керівника Офісу Президента Альона Вербицька;
- заступник голови нардепут – Ігор Герасименко;
- заступник голови – нардеп Єгор Чернєв;
- секретар ради – радник керівника ОП Андрій Ляхович.
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