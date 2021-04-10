Президент Володимир Зеленський 9 квітня підписав указ щодо Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У ньому він затвердив склад структури.

Чим займатиметься відомство

Консультативна рада буде моніторити додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів АТО, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників.

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Крім того, рада вноситиме пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.

Консультативна рада працюватиме над удосконаленням законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну,

– мовиться у повідомленні.

Склад ради