Зеленський заявив, що Україна не хоче війни, але готова до неї
На тлі наростаючої російської агресії на сході України Володимир Зеленський заявив, що українці готові захищатися. Водночас, за словами українського лідера, Україна не хоче війни.
Источник:телеграм Володимира Зеленського
Таку думку Володимир Зеленський озвучив у своєму відеозверненні 20 квітня. Він наголосив, що Україна не починає війну першою.
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Український президент зазначив, що принцип України простий – не починати війну першою, але завжди стояти до останнього. Крім того, Зеленський зауважив, що Україна у 2021 році дуже відрізняється від України у 2014 році.
Ми не боїмось, бо Україна-21 немає ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в у спину. А тому Україна-21 розуміє усі можливі сценарії й знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації,
– підкреслив український лідер.
Зеленський також сказав, що Україна не боїться, адже у нас є армія і неймовірні захисники. Він зазначив, що українські бійці не мають страху і невіри у свої сили.
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