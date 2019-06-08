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      Зеленський – величезна проблема для Путіна, – Der Tagesspiegel

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Росії Володимир Путін може шкодити президенту України Володимиру Зеленському.

      "Критик Кремля Михайло Ходорковський вважає, що Росія cтає все ближчою до повстання проти системи Путіна", – пише оглядач німецького видання Der Tagesspiegel Себастьян Кріст у статті "Розчарування системою Путіна".

      Михайло Ходорковський
      Михайло Ходорковський / Фото openrussia

      На думку журналіста, "величезною проблемою для Росії є новий президент України Володимир Зеленський, який показав росіянам, що демократична зміна влади дійсно можлива".

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      Опозиційний російський політик Михайло Ходорковський на прес-конференції в Берліні сказав:

      Росіяни втомилися від Путіна. Так само, як від Брежнєва на початку 1980-х років. Це можна побачити за всіма жартами, які сьогодні ходять про Путіна. У Росії упродовж шести років падає рівень життя, навіть якщо офіційна статистика іноді представляє це інакше.

      Слова Ходорковського видання підтверджує цифрами: "Наприкінці травня 2019 року Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) провів опитування, яке засвідчило: тільки 31,7% росіян довіряють Путіну. Це найнижчий показник довіри з 2006 року".

      "З іншого боку, за словами Ходорковського, не можна автоматично ототожнювати розчарування системою Путіна з прагненням до демократії, – відзначає Der Tagesspiegel. – "Цар поганий, і його потрібно замінити іншим", – таке сприйняття, на думку критика, переважає до сьогодні. І зараз Росія у цілому більш близька до повстання проти системи Путіна, ніж раніше. Це можна побачити і за екологічними протестами, які зараз зароджуються".

      "Протиріччя між спостережуваною реальністю і справжніми політичними діями в Росії опозиціонер зобразив порівнянням: "Уявіть, вас разом із сотнею інших людей тримають у полоні у приміщенні. У загарбника є пістолет. Якщо ви на нього накинетесь, він, можливо, не уб'є всіх 100 полонених, але, можливо, уб'є вас. Росіяни, за словами Ходорковського, у цей момент чекають, коли загарбник стомиться".

      Що ж стосується українців, то вони, на думку автора статті, мають знати, що "репресивні структури в системі Путіна ще функціонують". Ходорковський не виключає, що Путін може чинити спротив бажанню політичних змін, яке підживлює український президент Зеленський. "У тому числі й за рахунок міжнародного конфлікту. Наприклад, за допомогою давно відомого засобу тиску: експорту газу в Україну. Тоді можуть закрутити газовий кран, наприклад, взимку. Щоб люди побачили, що Зеленський – поганий президент".

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Публикации Украина – Россия Владимир Путин Газ
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