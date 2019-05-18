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      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Інформатор

      Прихильники недавно обраного Президента України Володимира Зеленського побоюються бути вплутаними у внутрішній політичний конфлікт в США, який потенційно може зашкодити Києву.

      Оточення Дональда Трампа останнім часом приділяє підвищену увагу Україні та діяльності на її території кандидата в президенти США Джо Байдена. Тому прихильники Володимира Зеленського не хочуть бути причетними до внутрішньої політичної гри в США, пише The Washington Post.

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      Як зазначає WP, хоч у Києві і вважають американську підтримку чільним фактором стримування Володимира Путіна, Україна хотіла б залишитися осторонь цієї "небезпечної війни" у США. Дональд Трамп і його найближче оточення приділяють все більше уваги Україні, яка може зіграти роль пастки для кандидата в президенти Джо Байдена та інших демократів, однак українські чиновники, які найближчим часом візьмуть владу в свої руки, шлють Вашингтону зовсім інший сигнал: "Не вплутуйте нас в цю справу".

      Прихильники недавно обраного Президента України Володимира Зеленського повідомили в інтерв'ю газеті, що побоюються бути вплутаними у внутрішній політичний конфлікт в США, який потенційно може зашкодити Києву.

      Минулого тижня адвокат Трампа Рудольф Джуліані відмовився від наміру приїхати в Україну з метою закликати владу почати розслідування щодо діяльності сина Байдена – Хантера, який обіймав посаду в раді директорів однієї української газової компанії. Подібне рішення Джуліані прийняв через наявність, за його словами, "ворогів" Трампа в команді Зеленського.

      Водночас багато українських чиновників вважають американську підтримку чільним фактором, який заважає Володимиру Путіну "і надалі захоплювати їхню територію". Крім того, західні дипломати в Києві непокояться, що Зеленський, який не має серйозного політичного досвіду, не зможе нарівні вести переговори з Путіним. Член українського парламенту і знаний прихильник Зеленського – Сергій Лещенко вважає, що Україну намагаються втягнути "в небезпечну гру". При цьому один з представників найближчого оточення Зеленського, який побажав залишитися неназваним, повідомив, що обраний президент вважає це можливе розслідування внутрішньою американською справою і не хоче, щоб вона відволікала його від поточних питань.

      Це достеменно не наша війна, – заявило джерело газети. – Нам потрібно триматися від цієї справи якомога далі.

      Увагу Трампа і Джуліані привернуло розслідування, в якому опинилась українська газова компанія. Байден-молодший був присутній у раді директорів цієї компанії тоді, коли його батько перебував на посту віце-президента США. Джуліані також закликав українських чиновників розслідувати справу про можливе співробітництво Національного комітету Демократичної партії та українського уряду у 2016 році, яке мало на меті пошук компрометуючої інформації на колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа – Пола Манафорта.

      Я хочу не дати цим злодюгам похоронити справу вдруге. Йдеться про корупційну угоду між американськими чиновниками Демократичної партії та українськими чиновниками, яка мала на меті знайти компромат на республіканців, – заявив адвокат. – Я потурбуюся, щоб протягом цього розслідування ніщо не залишилось втаємниченим.

      Зеленський офіційно ніяк не прокоментував заяву Джуліані. Джерело The Washington Post у найближчому оточенні обраного президента також повідомило, що жодних запитів на зустріч від адвоката Трампа не надходило.

      Ні Володимир, ні його оточення – не вороги Америці чи її президенту, – зауважило джерело газети. – Ми не хочемо, щоб все зводилось до подібних звинувачень.

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Владимир Зеленский Публикации Дональд Трамп Выборы в США Пол Манафорт
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