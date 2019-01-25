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      Зеленський офіційно йде в президенти: реальний кандидат чи пішак Коломойського

      349
      Зеленський подав документи в ЦВК
      Зеленський подав документи в ЦВК / Главком

      До останнього думав, що то був невдалий новорічний жарт на "плюсах". Проте сьогодні Володимир Зеленський подав документи до Центральної Виборчої Комісії.

      Нагадаю, для подачі заявки на пост президента потрібно сплатит ЦВК два з половиною мільйони гривень – це такий собі захисний бар'єр, щоби відсіяти клоунів й міських божевільних, які б інакше сотнями йшли в президенти. Але виявляється, що у деяких з вітчизняних шоуменів зайві мільйони таки є, то ж вони і здатні – "чіста шобьі паржать" – влаштувати собі незабутній 41-й день народження.

      Хтось на свій день народження везе усіх друзів чартером у Куршавель чи яхтою на Мальдіви. А от відсвяткувати уродини в статусі кандидата в президенти – це "свіжо" й тут є у чому позаздрити пану Зеленському. А саме його можливостям й креативності, та подякувати за те, що він поповнив бюджет України своїв внеском. Міг би прогуляти їх сьогодні у лондонському ресторані, що поруч з його квартирою у столиці Великої Британії, але він молодець – витратив ті гроші із користю для України.

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      Ми чудово розуміємо, що Володимир Зеленський не має шансів на перемогу, хоча й зреєструвався кандидатом. Навіщо? Можна відкинути варіант, що пан просто "має час і натхнення", то йти нині на президентські вибори варто або за перемогою, або ж заради того, щоб засвітитися, нагадати про себе українцям й підготуватися до участі у Парламентських виборах.

      Та у пана Зеленського своєї партії немає, нині він успішний шоу-мен і йому навряд чи взагалі цікава та велика політика – то ж нащо йому йти в президенти? Щоб його впізнавали перехожі на вулицях та офіціанти в ресторанах? Але ж він і так вже все це має, то ж так тішити своє самолюбство йому вже непотрібно.

      Єдине розумне пояснення цього кроку – радники пана Коломойського побачили в Зеленському потенційно вигідного технічного кандидата, який спроможний. Наприклад, відібрати у Петра Порошенка у першому турі сякий-такий відсоток голосів. А у другому турі, куди Зеленський вже не пройде, він буде вправі звернутися до своїх виборців із палким закликом віддати набрані ним голоси, наприклад, Юлії Тимошенко. А та, у разі своєї перемоги, віддячить пану Коломойському повернувши йому, наприклад, контроль за "ПриватБанком" та Дніпропетровською областю…

      Звісно, усі ці вищезгадані мною прогнози – це лише нічим не підтверджені фантазії, що не мають з реальними персонажами й подіями в Україні нічого спільного.
      Окрім того, що Зеленському таки сьогодні 41 рік, він дійсно зареєструвався кандидатом у президенти, то ж здатен на виборах від"їсти у Порошенка кілька відсотків, яких може не вистачити чинному президенту для проходження у другий тур.

      А може й так станеться, що Зеленський переможе та стане президентом – це якщо українці вчергове наступлять на граблі зі створенням собі кумира, як було в нас з Ющенком, з "Леді Ю", Саакашвілі, Парасюком та Савченко…

      Читайте також: Зеленський оголосив передвиборчу програму: основні тези

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Публикации Владимир Зеленский ЦИК
      Источник: 24 Канал
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