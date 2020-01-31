Зеленский объяснил, как история с импичментом Трампа повлияла на отношения США с Украиной
Президент Украины не считает, что скандал из-за его разговора с президентом США Дональдом Трампом и дальнейшая процедура импичмента испортила отношения между двумя странами.
Продолжается работа над укреплением двусторонних отношений между США и Украиной. Это Владимир Зеленский подчеркнул во время совместного брифинга с Майком Помпео 31 января.
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В то же время глава государства не считает, что история вокруг процесса импичмента президента США Дональда Трампа имеет негативное влияние.
Мне кажется, честно говоря, что наоборот. У нас очень хорошие отношения. США поддерживают Украину, защиту нашей территориальной целостности, и не только на словах,
– сказал Зеленский.
Он также добавил, что продолжается работа над наполнением отношений Украины и США практическим содержанием и взаимной выгодой, а также конкретными контрактами в различных сферах.
Почему Трампу хотят объявить импичмент и при чем здесь Украина
- Все началось с разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
Важно! 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
- Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Теперь по делу назначили представителей и передали статьи импичмента в Сенат. Однако здесь большинство за республиканцами – однопартийцами Трампа.