Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?

Президент України Володимир Зеленський у боротьбі з нелегальним видобутком бурштину пішов протореною попередниками стежкою – змінив керівництво силових структур у проблемному регіоні.

Експерти констатують, що на сьогоднішній день Україна знаходиться на одному з перших місць в світі за кількістю покладів бурштину. Рівненщина, Волинь і Житомирщина – це області, де найбільше цінної смоли. Там роками розгортається нелегальний промисел, масштаби якого відкрито загрожують існуванню держави.

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Президент України Володимир Зеленський, як і його попередник, заявляє про намір оголосити жорсткий бій бурштиновій контрабанді. Чи переможе він у цій битві?

Кадрова революція

Днями стало відомо про те, що голова Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Куринский пішов у відставку, написавши відповідну заяву на ім'я заступника голови Держагентства лісових ресурсів. Документ був оприлюднений на його персональній сторінці в Facebook. Також Куринский опублікував відкритий лист, адресований Зеленському, де вказав, що президент був "свідомо чи несвідомо введений в оману", коли на нещодавній нараді в Олевську (Житомирська область) заявив про причетність Куринского до злочинних бурштинових схем.

Як відомо, на початку тижня що минає, Володимир Зеленський побував на Житомирщині, де провів нараду з керівництвом і силовиками області. Він розповів, що з вертольота бачив: незаконний видобуток бурштину придбав масштаб екологічного лиха, а гектари лісів стали пустелею. Гарант окремо підкреслив, що кримінальні авторитети воюють з державою під прикриттям поліції, СБУ і прокуратури, і особливо великі масштаби ця війна набула, починаючи з 2014 року. Такий собі "привіт" Петру Олексійовичу...

Надалі Зеленський дав доручення главі Нацполіції Сергію Князеву звільнити керівників поліції в п'яти районах Рівненської області, двох районах Житомирської та двох районах Волинської областей. Повідомлення про спійманих за руку видобувачів бурштину періодично з'являються у вітчизняних ЗМІ. Наприклад, 25 травня СБУ відзвітувала про те, що в Житомирській області затримали водія гусеничного екскаватора, який встиг вирити понад 200 метрів канав і пошкодити 85 дерев.

Особливості процесу

Старателі їздять у ліс цілими сім'ями, залучаючи до "бізнесу" неповнолітніх дітей і людей похилого віку, беруть з собою їжу та інструменти. А інструмент простий – лопата і сачок. Значно спрощує роботу автомотопомпа, але дозволити собі таку "розкіш" може далеко не кожен.

Наступний після видобутку етап бурштинового ланцюжка – збут. З цим, за розповідями старателів, немає жодних проблем: скупник приїжджає в будь-який час доби, досить лише заздалегідь назвати вагу бурштину. В середньому на день простий місцевий житель може заробити від тисячі до чотирьох тисяч гривень.

Над скупниками сонячного каменю стоїть криміналітет. У пресі в цьому контексті часто спливають прізвища Ігоря Фадєєва ( "Москва") і Віктора Олійника ("Пірат"). Янтар далі потрапляє в Польщу, Іран і Ізраїль.

Ціна питання

За неофіційними даними, не менше 90% нелегального видобутку бурштину покривають правоохоронці. За словами житомирських старателів, існує неписана схема пропусків на клондайк. Ціна одного "квитка" (щоправда, які строки його дії точно невідомо), розповсюджуваного силовиками "дахувальниками" коливається в межах $ 1-1,5 тисяч.

На переконання експертів, одних лише кадрових перестановок в силових відомствах для боротьби з бурштиновою контрабандою явно мало, мовляв питання слід чітко врегулювати на законодавчому рівні, передбачивши більш жорстке покарання за незаконний видобуток золотого каменю. Зараз покаранням за контрабанду передбачено тільки адміністративне стягнення: штраф і конфіскація (в середньому, від 9 до 17 тис. грн).

До 2012 року за подібні злочини саджали в тюрму. Проте, з кожним роком кількість "бурштинових" надходжень до бюджету тільки скорочувалася. У 2010 році, наприклад, розглядалися кримінальні справи на 695 млн грн, і скарбниця отримала 1,4 мільйона. А в 2011 році в бюджет взагалі не були перераховані гроші. Як правило, суди затягуються, а посадки не відбуваються. Деякі фахівці вважають, що можливий альтернативний варіант, наприклад, закріплення в законодавстві артельного видобутку для приватних старателів і чітке врегулювання ринку сировини.

Як "кришують" бізнес

Треба сказати, що в Раду ініціативи з легалізації видобутку бурштину вносили неодноразово, але парламентарії їх постійно блокували. Не виключено, що з огляду на корисливі інтереси, оскільки не секрет, що деякі парламентарії персонально "кришують" нелегальний бурштиновий бізнес. Всі ми напевно пам'ятаємо скандальну "бурштинову" історію з нардепом від БПП Бориславом Розенблатом, яка, втім, зрештою завершилася пшиком. До речі, одіозний нардеп на недавніх позачергових виборах в ВР балотувався по одному з мажоритарних округів Житомирщини, однак залишився біля розбитого парламентського корита.



Борислав Розенблат / Фото LIGA.net

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У кулуарах також говорять, що до "бурштиновому" бізнесу має пряме відношення і вище керівництво МВС.

Як перемогти "Бурштинову народну республіку"?

Президент Володимир Зеленський у боротьбі з нелегальним видобутком бурштину пішов по протореній попередниками стежці – він вирішив змінити керівництво силових структур в регіоні. Хоча, як вже відзначали вище, експерти вважають, що одних лише звільнень мало: на місце старих корупціонерів можуть прийти нові.

Зробивши місцевій "еліті" рознос за бурштинові схеми, Зеленський представив нового губернатора Житомирської області. Ним став полковник СБУ Віталій Бунечко. Перед ним стоїть завдання зруйнувати місцеву "Бурштинову народну республіку", яка повільно, але впевнено знищує регіон.



Володимир Зеленський призначив Віталі Бунечка новим головою Житомирської ОДА / Фото Журнал Житомира

Новий губернатор раніше працював заступником голови управління маріупольської СБУ, а нині – полковник Служби безпеки. Він задекларував 39 тисяч доларів і 32 тисячі євро. Правда, ніяких даних про свою сім'ю в декларацію не вніс. Брат Віталія Бунечко, В'ячеслав-начальник претензійно-позовного управління департаменту юрзабезпечення "Укрнафти". Саме він захищав компанію олігарха Ігоря Коломойського в суді з Національним антикорупційним бюро (НАБУ). Тому Бунечка називають людиною Коломойського.

Чергова компанія боротьби з "бурштиновою мафією" з високою часткою ймовірності може призвести або до чергових домовленостей, або до зміни кінцевих бенефіціантів. Що можливо і необхідно робити? Однозначно, легалізувати видобуток через прийняття відповідного закону. Необхідно надати можливість заробляти реальним видобувним підприємствам. Можливо, через держінструменти створити біржу бурштину і так далі. Є маса варіантів, як зробити результат, і один механізм, як в черговий раз перетворити його на профанацію. Цей механізм – "заборона", "боротьба", "недопущення",

– переконаний екс-глава Державної митної служби Анатолій Макаренко.

Зміна президентом силової "верхівки" в Житомирській області мало допоможе в боротьбі з нелегальним видобутком бурштину, – вважають місцеві старателі.

"Щоб зрозуміти усю глибину проблеми копання бурштину, треба уявити себе на місці копача. Я – копач бурштину. До ери бурштину жив в глухому поліському селі. Перспектив немає. Роботи немає. Доріг, зв'язку, інфраструктури – мінімум. Майбутнє мене і моїх дітей – садити картоплю, збирати жуків і шукати халтуру у дачників на 200 гривень в день. І тут починається бурштин. Ти можеш заробити 100 доларів в день. А тепер до тебе приїхали і сказали, що лавочка закривається. Бери свою лопату і йди копати картоплю і збирати жуків. І привезли два десятка бійців з автоматами на БТРах. Що ти зробиш з ними? Викинеш зі свого лісу. Бо якщо раніше копати картоплю було ок, то після бурштину це – як їсти білоруські сосиски після прошуто", – міркує колишній житель житомирської глибинки Сергій Марченко.

На його думку, будь-яка зміна керівників СБУ і МВС в Житомирській області ні на що не вплине:

Щоб бурштин реально перестали копати, треба заганяти в кожен район не менше батальйону солдатів з танками, вертольотами, дронами і вводити щось на зразок окупаційної адміністрації з чиновниками з інших регіонів. І тримати війська в селах років десять, поки всі забудуть, що за кльовий бізнес на бурштині був. А приїхати, тупнути ніжкою, позвільняти "поганих" чиновників і призначити "хороших" – це не розв'язання проблеми.

Чи зможе президент Зеленський побороти "бурштинову мафію" – покаже час. Зараз же, як казав перший президент Кравчук: маємо те, що маємо. А це – тисячі гектарів землі, які перетворилися на безплідну пустелю, вкриту воронками копанок і посипану стволами мертвих дерев. Розмиваючи ґрунт за допомогою помп, нелегальні старателі знищують ліси і родючі землі колишніх колгоспів. Причому розмивають без будь-якої надії рекультивувати цю територію, яку в "янтарному" регіоні називають "місячним пейзажем". Пейзажем, м'яко кажучи, гнітючим…

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